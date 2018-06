Uefa | Milan squalificato | niente Europa per un anno

La Uefa ha deciso - il Milan è fuori dalle coppe europee per un anno : L’Uefa ha deciso: Milan fuori dalle coppe per un anno. La camera giudicante così ha deciso dopo aver visionato i conti degli ultimi tre anni, quelli del presente, le proiezioni sul futuro e la continuità aziendale. Le motivazioni saranno pubblicate nei prossimi giorni....

L’Uefa esclude il Milan : niente Europa League : niente Europa per il Milan. L’attesa decisione della UEFA è stata annunciata poco fa ed è una batosta per la società rossonera, che “non potrà partecipare alla prossima competizione europea per club per cui è qualificata nelle prossime due stagioni (vale nel 2018-2019 oppure per il 2019-2020)”. Nel breve comunicato rilasciato dalla UEFA sul proprio sito si legge che, “la camera giudicante dell’Organo di Controllo ...

Milan - l’Uefa condanna il club rossonero : escluso dall’Europa League. Niente coppe per 2 anni : Il Milan è stato escluso dall’Europa League. E non potrà partecipare alle coppe per 2 anni. Lo ha deciso l’Adjucatory Chamber dell’Uefa. Lo scorso 22 maggio, Nyon aveva bocciato il settlement agreement del club rossonero: in pratica, la società aveva proposto un “patteggiamento” delle sanzioni per aver sforato i parametri del fair play finanziario negli ultimi tre anni. Ora la società potrà ricorrere al Tas di Losanna. Se non ...

La Uefa ha escluso il Milan dalle coppe europee : Per aver speso troppi soldi rispetto a quanto consentito e per le scarse garanzie finanziarie fornite dal principale azionista (che ora forse vende tutto) The post La UEFA ha escluso il Milan dalle coppe europee appeared first on Il Post.