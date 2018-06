ansa

: RT @ansa_it: Ue: Savona, scriviamo nuova storia - cusumanofamily : RT @ansa_it: Ue: Savona, scriviamo nuova storia - arlello : Ue: Savona, scriviamo nuova storia ! - DriverMattia198 : RT @ansa_it: Ue: Savona, scriviamo nuova storia -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) ANSA, - ROMA, 27 GIU - "Anche se può apparire enfatico, il governo sta scrivendo unaconducendo una battaglia civile. Non opera per la cronaca che può anche esserci avversa ma dovrà riflettere sulle iniziative che stiamo intraprendendo per conciliare l'architettura istituzionale Ue con una politica che dovrà essere diversa". Lo dice ...