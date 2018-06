Ue | Conte | appoggeremo tutti sforzi contro evasione fiscale

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “glil’elusione e l’. Cercheremo in particolare di progredire nella messa a punto di un sistema di definizione della base imponibile, superando la frammentazione dei sistemi d’imposizione nazionali”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via domani. L'articolo Ue:SPORTFAIR.