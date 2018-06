sportfair

: @andrea___182 certo, e l'offerta per Golovin (2 anni più vecchio, con varie presenze europee, nazionale e ai mondia… - GrogRobMae : @andrea___182 certo, e l'offerta per Golovin (2 anni più vecchio, con varie presenze europee, nazionale e ai mondia… - Sport_Fair : Udinese, è fatta per Mandragora: i dettagli economici dell'affare (costoso) e la 'strana' recompra per la Juventus - FebbreUdinese : Chi ce l'ha fatta e chi no, comunque a entrambi un grosso applauso ?????? Buongiorno! #Stryger #Hallfredsson… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Rolandosi trasferirà all’dopo l’annata al Crotone, raggiunto l’accordo tra il club friulano e la Juventus Rolandoprenderà le redini del centrocampo dell’. Il regista che nella passata stagione ha giocato in forza al Crotone, lascerà dunque la Juventus a titolo definitivo, dopo essere stato sotto l’ala bianconera a lungo. Secondo quanto rivelato da Skysport, la trattativa andrà in porto sulla base di 20 milioni di euro, con un diritto di recompra fissato a 24 per la Juventus. Una formula un po’ strana, molto poca la differenza tra il costo d’acquisto e la recompra che di solito è ben più elevata. L'articolo, èper: idell’affare () e la “strana” recompra per la Juventus SPORTFAIR.