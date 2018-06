Uccise il marito perché la stuprava | graziata la sposa bambina

Sudan - annullata condanna a morte per la sposa bambina che Uccise il marito violento. Dovrà scontare 5 anni di carcere : Molte anche le petizioni lanciate in tutto il mondo all'indomani della sentenza di primo grado. 'Ora, dopo questo importante risultato - conclude Napoli - attendiamo fiduciosi l'esito del ricorso ...

Cancellata la pena di morte per Noura Hussein - che Uccise il marito che l'aveva stuprata : Noura Hussein non sarà condannata a morte. Lo ha stabilito la Corte d'Appello del Sudan che ha commutato la massima pena in una detenzione di 5 anni. Lo ha reso noto il legale della donna, Abdelaha Mohamad, alla Bbc. Noura, 19 anni, era accusata di avere ucciso suo marito, perché violentata. Sua madre, Zainab Ahmed, ha espresso felicità per la Corte che ha risparmiato la vita a sua figlia. Noura fu costretta a sposarsi a 16 ...