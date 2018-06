Ubisoft ha fiducia nel cloud streaming ma dubita sull' utilità degli abbonamenti

eurogamer

(Di mercoledì 27 giugno 2018) In questi anni il videogioco inteso comesta crescendo sempre di più, basta pensare a servizi come PS Now o le recenti dichiarazioni di Microsoft ed EA decisamente a favore dell'idea.Come riporta Gamingboltha detto la sua'argomento tramite un'intervista, ecco le parole di Chris Early,Vice President of Partnerships & Revenue:"Per noi è una questione di indirizzamento del mercato. Oggi i nostri 150 milioni di utenti comprano i nostri giochi e come tutti in questa stanza sanno, abbiamo amici che hanno smesso di giocare perchè non hanno comprato l'ultima console o perchè non hanno aggiornato il loro PC."Read more…