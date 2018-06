Tv | Agcom | decisioni su avvio indagini istruttorie decise non dai singoli direttori

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Ledidellesono assunte dagli organi collegiali e, nel caso delle audience, dalla Commissione Servizi e Prodotti (Csp), e non dai, la cui opera competente e corretta è unanimemente apprezzata dal Consiglio”. Così l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni smentendo quanto scritto da ‘Il Fatto Quotidiano’ nel’articolo dal titolo ‘Tv contro internet per colpire i giornali online’.Dunque, sottolinea l’, “non corrisponde a verità dire che l’dell’indagine è stato della Responsabile della Direzione contenuti audiovisivi; non vogliamo pensare che si tratti di un maldestro tentativo di condizionamento, se non di intimidazione, del personale e dell’autonomia dell’Autorità. A ciò si aggiunge che l’...