Tuffi | Europei juniores 2018 | Biginelli Neroni d’ARGENTO ad Helsinki Le azzurre seconde

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Nella terza giornata di gare aglidiadarriva la prima medaglia italiana nella vasca finlandese. Maiaed Elettrahanno infatti conquistato la medaglia d’argento nella gara del sincro femminile dalla piattaforma. Le nostre portacolori hanno ottenuto lo score di 235.50 precedute dalla forte accoppiata russa formata a Valeriia Belova e da Anna Chuinyshena, classe 2000, con un programma già da livello assoluto (242.76). In terza piazza invece le britanniche Phoebe Banks ed Emily Martin (232.89). Una buona prova per le nostre ragazze, le più giovani della top3 (classe 2003), che hanno però anche qualche rimpianto per aver perso punti nel doppio e mezzo indietro con avvitamento e sul triplo e mezzo avanti.nei quali è mancato qualcosa sia nel sincronismo che nella prestazione individuale. Tuttavia il doppio salto mortale e mezzo ...