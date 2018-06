Trump dichiara guerra economica all' Iran

La Nasa dichiara : 'Uniti con Trump per la difesa del pianeta Terra' : La Space Force aiuterà il mondo nella difesa contro gli asteroidi La forza spaziale del presidente Donald Trump potrebbe svolgere un ruolo vitale nella protezione della Terra dagli asteroidi. Ieri, un rapporto prodotto da ...

Pax coreana - Trump dichiara la "fine della minaccia nucleare". Pompeo detta la road map : Non c'è più la minaccia nucleare della Corea del Nord dopo il vertice di Washington-Pyongyang. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definendo i colloqui con il suo omologo nordcoreano "interessanti e molto positivi". Ieri Trump ha incontrato Kim Jong-un a Singapore e insieme hanno firmato un accordo che delinea l'impegno dei due paesi a lavorare per la denuclearizzazione della penisola coreana. "Tutti possono ...

The Hill : McCain critica dichiarazione di Trump di reintrodurre la Russia nel G8 - : Che vi piaccia o no, anche se può sembrare politicamente scorretto, tra le nostre mani abbiamo il destino del mondo" cita The Hill la dichiarazione di Trump prima della visita del presidente in ...

"Trump compilò di suo pugno il certificato medico in cui dichiarava di godere di un eccellente stato di salute" : Fu lo stesso Donald Trump, nel 2015, a compilare la lettera nella quale si dichiarava che godeva di un eccellente stato di salute. A rivelarlo è Harold Bornstein, ex medico personale di Trump, che all'epoca aveva lanciato la sua campagna per la conquista della Casa Bianca. "Fu lui a dettare l'intera lettera. Non l'ho scritta io", ha raccontato Bornstein alla Cnn.La lettera, che venne poi diffusa pubblicamente nel dicembre 2015, indicava ...