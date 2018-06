Trial World Championship | Lorenzo Gandola brilla nella classe Trial2 del Gran Premio di

sportfair

: @frittatine @Pikkio È quasi come quando si giocava a Sensible World of Soccer: apparivano i giocatori 'trial' gener… - Reika19XX : @frittatine @Pikkio È quasi come quando si giocava a Sensible World of Soccer: apparivano i giocatori 'trial' gener… - museoleonardo : Il campione del mondo di bike trial nel 2006, detentore di 10 Guinness World Records e inviato di Striscia la notiz… - VulkanoHedgehog : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) A Gouveia il diciassettenneconcludetop-5 mentre Matteo Grattarola (10°) resta leader della2 Con ildel Portogallo è proseguita la stagione nel FIMdei piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. A Gouveia,competitiva e combattutissima2, si è messo in mostra con un più che positivo quinto posto finalementre Matteo Grattarola (10°) ha trovato conferma in testa alla classifica di campionato e Carlo Alberto Rabino, al via della125, ha nuovamente conclusotop-10. Partendo da, sin dalle qualifiche il giovane vincitore della Coppa del Mondo125cc in carica ha messo in mostra un convincente potenziale. Interpretando al meglio i due giri di gara (soltanto un 5 rimediato alla zona 6), il diciassettenne Talento Azzurro ha concluso al quinto posto ...