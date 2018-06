ilfattoquotidiano

: Tre manifesti, L'ora più buia, The Post: blu-ray tra politica, storia e ... - News24_it : Tre manifesti, L'ora più buia, The Post: blu-ray tra politica, storia e ... - italianaradio1 : L’ultima edizione degli Oscar ci ha lasciato almeno 6 titoli imponenti, per forma come per contenuti. Tre riguardan… - italianaradio1 : Tre manifesti, L’ora più buia, The Post: blu-ray tra politica, storia e Oscar -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) L’ultima edizione deglici ha lasciato almeno 6 titoli imponenti, per forma come per contenuti. Tre riguardanoe giustizia. Era da un po’ che non si vedeva tanto cinema politico tutto insieme. The, varie candidature (2 aglie 6 ai Golden Globes) ma pochi premi, giusto in zona palmares ha chiaramente ceduto il passo a registi, autori e attori carismatici ma meno blasonati del trio Spielberg/Streep/Hanks. Sicuramente più giovani e con modi di fare cinema più inediti delle tre celebrità. Forse fino a una decina d’anni fa avrebbe collezionato statuette a man bassa The, ma ciò che conta non è l’aura di un premio, ma il fatto che un film resti dentro lo spettatore, e probabilmente questo diventerà un classico di genere. Nell’edizione blu-ray di 01 Distribution quantità e qualità degli extra seguono perfettamente il film. Quasi 1 ora e 20 in ...