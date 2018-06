Trasporto aereo | Flydubai | al via primo volo Dubai-Catania

Trasporto aereo - Sardegna preoccupata per la scadenza della continuità territoriale : Il 27 ottobre rappresenta la deadline oltre cui non è più possibile prenotare un volo in continuità territoriale da e per la Sardegna , sia sul sito di Alitalia, sia di Blue Air. L'incertezza spinge ...

Trasporto aereo - maggio ancora molto positivo per traffico passeggeri : Teleborsa, - Cresce senza sosta il sistema aeroportuale italiano , che nel mese di maggio ha riportato un altro boom del traffico passeggeri. E' quanto emerge dagli ultimi dati forniti da Assaeroporti ...

Scioperi - giornata di disagi per il Trasporto ferroviario - aereo e bus : A rischio i mezzi pubblici nel Lazio e a Torino. Dalle 13 alle 17 due fermi dei controllori di volo Enav - giornata di possibili disagi nei trasporti oggi per una serie di Scioperi che interessano ...

Trasporto aereo - a Fiumicino E-gate esteso anche ai cittadini USA : Teleborsa, - Cresce il numero dei viaggiatori in transito a Fiumicino che può effettuare il controllo rapido dei passaporti. Da oggi, 6 giugno , i passeggeri in partenza dal primo scalo della Capitale ...

Trasporto aereo : l’ENAC impegnata su voli suborbitali e spazioporti : L’ENAC, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha presentato oggi un rapporto relativo, tra le altre cose, ai voli suborbitali e spazioporti, la nuova frontiera dell’evoluzione del Trasporto aereo commerciale. L’attività` sul Trasporto commerciale suborbitale ha preso avvio dal ”Memorandum of Cooperation in the Development of Commercial Space Transportation” firmato dall’Enac e dalla Federal Aviation ...

ENAC - altro anno effervescente per il Trasporto aereo : ... contribuendo enormemente allo sviluppo non solo del settore aeronautico ma anche di tutta l'economia mondiale nel suo complesso". Alessio Quaranta ha anche messo il punto anche sulla crescita ...

Trasporto aereo : Iata - rallenta traffico - ad aprile +6 - 2% : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – rallenta la crescita del traffico passeggeri ad aprile. La domanda in termini di rpk (revenue passenger kilometers) è salita su base annua del 6,2%, in flessione rispetto al +9,7% di marzo, che aveva segnato il picco più alto nell’arco di 12 mesi. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Iata, l’organizzazione internazionale del Trasporto aereo. Nell’analisi del dato di aprile 2018 ...

Trasporto aereo : Alitalia e Blue Panorama le più puntuali d’Europa in 1° trim : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Blue Panorama e Alitalia sono le più puntuali d’Europa: le due compagnie aeree di bandiera italiane guidano la classifica delle compagnie aeree in orario, rispettivamente con un tasso di puntualità dell’89% e del 87%. A contendere il secondo gradino del podio ad Alitalia, a pari merito, è Volotea, compagnia aerea low cost, seguita da TUIfly (86%), al terzo posto. Ai piedi del podio Air Italy (ex ...

Trasporto aereo : Alitalia e Blue Panorama le più puntuali d’Europa in 1° trim (2) : (AdnKronos) – Kevin Lamers, manager delle comunicazioni e del marketing di Volo-in-Ritardo.it, ha commentato: “La compagnia aerea per la quale riceviamo ogni giorno il maggior numero di reclami da parte dei passeggeri italiani è la low cost Ryanair, che però sorprendentemente non si è classificata tra i peggiori vettori aerei in materia di ritardi. Questo può essere dovuto al fatto che solamente il 15% dei viaggiatori di tutto il ...

