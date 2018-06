Trapianti | dona l’utero alla gemella | a Bologna nascerà il primo bimbo al mondo

Trapianti - Prato : donna di 78 anni dona parte del fegato a un bimbo di 1 anno : Storia di amore e generosità a Prato, dove la famiglia di una donna di 78 anni deceduta, alcuni giorni fa, all’ospedale Santo Stefano ha deciso di donare gli organi ed è stato possibile il prelievo del fegato e dei reni. Ben quattro pazienti, in attesa di trapianto, hanno potuto ricevere gli organi, tra questi un bambino di un anno al quale è stata donata una parte del fegato. L’organo, infatti con una operazione di ...

Sanità : in Veneto aumentano Trapianti di organi - in flessione donazioni di sangue (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La situazione è però diversa nelle varie province: Vicenza è in lieve calo, mentre Venezia è in ripresa, come Padova e Verona. Per Rovigo e Treviso la situazione non è cambiata e si conferma il decremento. Questo mentre si assiste all’aumento delle donazioni di organi (an

Sanità : in Veneto aumentano Trapianti di organi - in flessione donazioni di sangue (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Una tendenza che deve essere invertita. Le Avis, dalla regionale alle comunali, passando per le provinciali, ce la stanno mettendo tutta, anche con una presenza sempre più forte nelle scuole oltre con una miriade di iniziative diverse. Rinnovato anche il sito www.avisvene

Sanità : in Veneto aumentano Trapianti di organi - in flessione donazioni di sangue (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Non è andata affatto meglio per le donazioni di plasma, passate da 30.823 del 2016 a 27.920 del 2017, con un -9.42%. “Siamo di fronte a una tendenza nazionale – dice l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto Luca Coletto – che va invertita con nuove azioni di sensibili

Trapianti : assessore veneto - solo 16% dice no a donazioni - ma possiamo migliorare (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il livello scientifico raggiunto dai Centri Trapianto del veneto delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Padova e Verona e delle Ullss di Treviso e Vicenza – ha detto l’assessore – è al massimo possibile, tanto che si stanno ottenendo risultati significativi su nuove

Trapianti : assessore veneto - solo 16% dice no a donazioni - ma possiamo migliorare : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) - La sanità veneta è da anni ai vertici nazionali per l’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti, sia per numero di interventi effettuati, sia per le donazioni. La percentuale di opposizioni alla donazione (16% nel 2017) è largamente inferiore alla media nazi

Second Life Toys - l’associazione che fa i “Trapianti” ai peluche per promuovere la donazione degli organi : La donazione di organi, attraverso il trapianto, è qualcosa di molto delicato e non sempre facile da realizzare. Spesso, inoltre, ci sono liste di attesa lunghissime, con migliaia di persone speranzose di ricevere in tempi utili un altro organo sano che sia rene, fegato, cuore, oltre che polmone o pancreas. Per richiamare l’attenzione sulla carenza di donatori di organi, con il conseguente basso tasso di trapianti eseguiti, è stata creata ...

Crescono donazioni e Trapianti in Italia - mai così bene in 10 anni : Roma, 24 mag. , askanews, E' con numeri di donazioni e trapianti di organi mai raggiunti negli ultimi dieci anni che a Piazza di Siena a Roma nell'ambito del Concorso Ippico Internazionale, domenica ...

Trapianti : nuova donazione multiorgano al Policlinico di Messina : Ancora una volta Messina è protagonista nell’ambito dei Trapianti d’organo. Proprio ieri (sabato 19), nel giorno in cui nella sala del Teatro Vittorio Emanuele, alla presenza del Presidente della Regione Nello Musumeci e dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza si svolgeva il XV Convegno di Primavera, quest’anno dedicato proprio ai Trapianti ed al delicato argomento della donazione, al Policlinico universitario di Messina una nuova donazione ha ...

Trapianti : “Il Piemonte ai primi posti per donazioni” : “Il grande impegno della nostra amministrazione ha permesso negli ultimi anni di invertire una tendenza non positiva sul fronte delle donazioni, riportando il Piemonte ai primi posti in Italia. A questo risultato ha contribuito l’impulso dato dalla Giunta regionale, che lo ha inserito tra gli obiettivi indicati ai direttori generali delle aziende sanitarie”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, in una ...