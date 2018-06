Tramonti e crateri di Marte in 3D | il Pianeta rosso come non l' abbiamo mai visto

huffingtonpost

: Tramonti e crateri, #Marte così come nessuno lo ha mai visto - Agenzia_Ansa : Tramonti e crateri, #Marte così come nessuno lo ha mai visto - GiornaleVicenza : Tramonti e crateri, arrivate immagini 3D di #Marte - Analysestrategy : RT @Agenzia_Ansa: Tramonti e crateri, #Marte così come nessuno lo ha mai visto -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il sole che tramonta fra le montagne e il bordo di un cratere sono le immagini in 3D diriprese dallo strumento CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) a bordo del satellite Tgo (Trace Gas Orbiter) della missione europea ExoMars. Le immagini sono state presentate a Roma da Asi, Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Thales Alenia Space e segnano l'inizio di un 'diario' unico, con il rilascio di un'immagine a settimana. Immagini, quelle diffuse da Asi, che ci mostrano ilnon l'mai. Immagini in 3D dalle quali si potranno fare analisi morfologiche della superficie del. Ideato sotto la direzione di Nicolas Thomas dell'Università di Berna (Svizzera), CaSSIS è un progetto internazionale realizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana insieme a Leonardo e ad altre industrie italiane. A ...