Tra antiriciclaggio e privacy | la panoramica degli adempimenti in capo agli operatori in

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Novità nel settore compro oro. In poco meno di un anno, il comparto aurifero è stato al centro di un processo di regolamentazione normativa che, da un lato ha notevolmente incrementato i presidi a favore del contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo attraverso l’emanazione dei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, e dall’altro, ha intensificato, seppur in maniera marginale, la protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali mediante il nuovo Regolamento europeo “GDPR” 2016/679. Tuttavia, occorre evidenziare come, la nuova disciplina (Dlgs n. 92/2017) recante le disposizioniinai soggetti dediti al commerciooggetti preziosi usati, non possa considerarsi del tutto applicativa; tanto in riferimento alla mancata istituzione del RegistroCompro Oro presso l’OAM (Organismo ...