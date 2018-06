Toyota GR Super Sport | l’auto di Alonso può essere tua

gqitalia

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Si era già vista al Salone di Tokyo, ma la notizia, dopo la vittoria marchiatadell’ultima 24 Ore di Le Mans, è che laGRsarà messa davvero in vendita. In occasione della kermesse nipponica, infatti, la vettura direttamente derivata dall’auto con cui, il buon Nando (Fernando)ha conquistato – assieme a Buemi e Nakajima – il primo posto alla più celebre delle corse di durata, era stata mostrata soltanto in forma di concept. Proprio a Le Mans,ha, invece, annunciato che non soltanto la macchina si farà, ma anche che lo sviluppo è già in corso. Poche, per il vero, le notizie su quella che si annunciauna tra le vetture più performanti mai prodotte. Quello che è certo è che il suo telaio – secondo migliore tradizione – sarà un monoscocca realizzato in carbonio. Al suo interno, vi troverà posto un propulsore ...