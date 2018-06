Tour de France 2018 | si usa la griglia di partenza del ciclocross Rivoluzione per la 17^

Tour de France - Nibali : 'Il percorso mi piace - sono felice di tornare' : 'sono molto felice di tornare al Tour de France. Il percorso mi è piaciuto fin da subito e il fascino della Grande boucle è indiscutibile. Mi appresto ad andare in Francia con molta serenità e con la ...

Tour de France 2018 : percorso e altimetria della prima tappa di sabato 7 luglio : Nella giornata di sabato 7 luglio 2018 scattera' la 105ª edizione del Tour de France [VIDEO]. La corsa di Ciclismo partira' dalle rive del mare della Vandea. La 1ª tappa portera' i corridori da Noirmoutier-en-l’Île a Fontenay-le-Comte, lungo un percorso di 201 Km. Praticamente assenti le difficolta' altimetriche, fatta eccezione per un GPM, piazzato solamente per assegnare i primi punti per la Maglia a Pois. La frazione pianeggiante, però, ...

Tour de France 2018 : una Movistar a 3 punte. Quintana - Valverde e Landa - chi si sacrificherà? Pro e contro da gestire : La Movistar sarà una delle squadre da battere al Tour de France 2018. Il team spagnolo quest’anno si presenterà infatti con una formazione che potrà contare su ben tre punte: Nairo Quintana, Alejandro Valverde e Mikel Landa. Non sarà certamente facile per Eusebio Unzué riuscire a gestire in corsa questi tre campioni, ma se ci riuscirà allora la Movistar potrebbe davvero tornare in giallo dopo 12 anni. Andiamo quindi ad analizzare i possibili ...

Tour de France – Vincenzo Nibali ci crede : “uno dei team più forti di sempre! : Vincenzo Nibali carico e motivato in vista della 105ª edizione del Tour de France: le sensazioni dello Squalo dello Stretto E’ stato svelato oggi il roster ufficiale della Bahrain Merida (QUI) che prenderà il via alla 105ª edizione del Tour de France. Vincenzo Nibali sarà il capitano della squadra araba, che ha scelto un team d’eccezione per far bene in tutte le tappe e in qualsiasi tipo di percorso. Carico, motivato e pronto per la ...

Tour de France – Svelato il roster della Bahrain Merida : Nibali capitano : La Bahrain Merida ha ufficializzato il roster per la 105ª edizione del Tour de France Manca sempre meno all’edizione 2018 del Tour de France: il 7 luglio inizierà la 105ª Grande Boucle che partirà da una piccola isola della costa atlantica della Francia, Ile de Noirmoutier, per arrivare, il 29 luglio, sugli Champs Elysees, a Parigi. La Bahrain Merida ha ufficializzato oggi il roster che parteciperà alla grande corsa a tappe ...

Tour de France 2018 - ottava tappa Dreux-Amiens Metropole : frazione pianeggiante - probabile volata : L’ottava tappa del Tour de France 2018 vedrà i corridori affrontare 181 km da Dreux a Amiens Metropole. Una frazione prevalentemente pianeggiante, che si concluderà probabilmente con un’altra volata di gruppo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso dell’ottava tappa del Tour de France 2018. Primi 30 km tutti in falsopiano, poi si affronta la prima asperità di giornata, la Côte de Pacy-sur-Eure (2 km al 4,3%). Segue un altro tratto ...

Tour de France 2018 - gli outsider : da Landa a Porte - in tanti a caccia del podio : Non solo Froome, Nibali, Quintana e Bardet: se c’è un poker di ultra favoriti per il Tour de France 2018, ci sono sicuramente almeno quattro/cinque outsider pronti ad andare a caccia del podio o, magari, ad insidiare anche la battaglia per la Maglia Gialla. Tutto pronto per la Grande Boucle che scatterà il prossimo 7 luglio. Il nome più altisonante è quello di Richie Porte. Spesso e volentieri sfortunato nelle passate edizioni della corsa ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Ci provo per il Tricolore. Spiace non essere al Tour de France” : È sicuramente la stagione della consacrazione per quanto riguarda la strada. Se per la pista non c’erano più dubbi, dopo il capolavoro timbrato a Rio 2016, con la medaglia d’oro nell’omnium, Elia Viviani è riuscito anche nel secondo obiettivo della carriera: quello di diventare uno dei migliori velocisti al mondo. Tredici vittorie in stagione con la nuova maglia della Quick-Step Floors, delle quali ben quattro al Giro ...

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali all’assalto della Grande Boucle. Dal pavé dovrà partire la rincorsa al podio : Lo Squalo vuole azzannare e cerca una nuova impresa leggendaria per entrare nella storia del ciclismo italiano, per compiere un ulteriore passo nel mito dei pedali e scrivere una nuova pagina indimenticabile da tramandare ai posteri. Vincenzo Nibali è pronto per andare all’assalto del Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea, la missione maglia gialla è il suo Grande obiettivo stagionale (insieme al Mondiale di Innsbruck) e ...

Tour de France 2018 - settima tappa Fougeres-Chartres : altro arrivo in volata all’orizzonte - ma occhio ai ventagli : Prenderà il via venerdì 13 luglio la settima tappa del Tour de France 2018, con partenza da Fougeres e arrivo a Chartres, per un totale di 231km. Si tratta della distanza più lunga che i corridori percorreranno in un’unica giornata, con un altro presumibile arrivo in volata. Il percorso dal punto di vista altimetrico si presenta totalmente pianeggiante. Al chilometro numero 120 è situato l’unico Gran Premio della Montagna della ...

Tour de France 2018 : Rafal Majka - un regolarista da non sottovalutare per la classifica generale : Al Tour de France 2018 Rafal Majka andrà a caccia di un buon risultato in classifica generale. Il 28enne polacco sarà infatti l’uomo di classifica della BORA – hansgrohe e proverà a invertire la tradizione sfavorevole con la Grande Boucle, che non ha mai chiuso nella top 10. Majka ha partecipato quattro volte al Tour, con nell’ordine un 44°, 28° e 27° posto. Piazzamenti decisamente al di sotto delle possibilità per un corridore che è salito sul ...

Tour de France 2018 - sesta tappa Brest-Mur De Bretagne : strappo durissimo - distacchi in vista per la classifica : Prima frazione veramente insidiosa per il Tour de France 2018 la sesta, che scatterà da Brest e arriverà all’ormai celebre Mur de Bretagne, dopo 181 chilometri. Giovedì 12 luglio potremmo assistere ad una prima rivoluzione per quanto riguarda la classifica generale. La tappa Prima fase di gara abbastanza tranquilla, nonostante i due GPM presenti. Dopo 44 chilometri si affronta infatti la Côte de Ploudiry (di terza categoria, un chilometro ...

Tour de France 2018 : Egan Bernal - il fenomeno pronto a decollare. Gregario di lusso per Froome o licenza di colpire? : Egan Bernal debutterà in una delle grandi corse a tappe e lo farà al Tour de France 2018. Secondo le gerarchie del Team Sky, il 21enne colombiano gareggerà in qualità di Gregario di Chris Froome, per aiutare il neo vincitore della Corsa Rosa a conquistare una storica doppietta Giro-Tour. Il corridore sudamericano classe 1997, uno dei più promettenti scalatori della sua generazione, è entrato a far parte dalla stagione corrente nella casa ...

Tour de France 2018 : Peter Sagan all’assalto della maglia verde. Il campione del mondo darà spettacolo : Un ritorno al Tour de France con tanta, tantissima voglia di riscatto. Non è scesa ancora giù infatti, a Peter Sagan, la decisione della giuria della Grande Boucle di escluderlo dall’edizione numero 104 per una scorrettezza in volata commessa ai danni di Mark Cavendish. Lo slovacco nella scorsa stagione ha accettato la scelta, preparando al meglio gli ultimi appuntamenti in calendario e andando a dominare ancora una volta il Mondiale, ...