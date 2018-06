Torino | rete di pedofili si scambiava video di abusi su neonati | sei arresti

Preso "maestro" di truffe a Torino - interprete di decine di personaggi : Preso "maestro" di truffe a Torino , interprete di decine di personaggi Arrestato dai carabinieri un 43enne che cambiava voce fingendosi vigile urbano, funzionario di Equitalia e anche giudice. Con questo stratagemma avrebbe sottratto 130mila euro a un'anziana: si faceva consegnare del denaro per pagare multe in realtà ...

Torino - ECCO CHI SCATENO’ IL PANICO IN PIAZZA SAN CARLO/ 2 accusati di omicidio preterintenzionale : TORINO PIAZZA San CARLO, 8 arresti per provocato PANICO e tentata rapina: i presunti responsabili usavano spray urticante per rapine in PIAZZA. Le indagini chiuse, tutti gli indagati(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:36:00 GMT)