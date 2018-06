Torino diventa la Capitale Mondiale dei Tatuaggi con la “Torino Tatoo Convention” a metà

Torino : cornacchie all’attacco - tre feriti. Perché sono diventate così aggressive : È il periodo dei primi voli per i cuccioli, anche se i pulcini cadono dal nido padre e madre non li abbandonano e non esitano ad affrontare e attaccare uomini che si avvicinano e sono ritenuti potenziali predatori dei piccoli. L’appello della Città metropolitana.Continua a leggere