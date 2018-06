Tiro a volo | Coppa del Mondo junior Suhl 2018 | Elia Sdruccioli e Giada Longhi al comando

Tiro a volo - Coppa del Mondo Junior Suhl 2018 : nel trap misto vittoria e doppio record del mondo per Erica Sessa e Teo Petroni : Continua il fantastico momento del Tiro a volo italiano nella tappa di Coppa del mondo Junior, in corso a Suhl, in Germania: Erica Sessa e Teo Petroni hanno vinto la gara del trap misto facendo segnare il record del mondo di categoria sia in qualifica che in finale, migliorando i primati che già detenevano. Al quarto posto l’altra coppia azzurra, composta da Giulia Grassia e Matteo Marongiu. In finale Sessa e Petroni hanno vinto con 40/50 ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : TRIPLETTA ITALIA! Egemonia delle azzurrine nel trap femminile : Pioggia di medaglie nelle prime finali di Tiro a volo a Suhl (Germania), durante la seconda tappa di Coppa del Mondo junior. Nel trap femminile Gaia Ragazzini, Sofia Littame e Giulia Grassia monopolizzano il podio nella spedizione tedesca. Nella stessa specialità ma nella prova a squadre i due terzetti italiani chiudono al secondo e terzo posto. Arriva anche un bronzo nella fossa olimpica maschile grazie a Teo Petroni, mentre è doppietta per i ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : bene azzurrini ed azzurrine nella prima giornata del trap : Inizia bene per gli azzurrini del Tiro a volo la tappa della Coppa del Mondo junior scattata oggi a Suhl, in Germania: nella prima giornata riservata al trap, sia i ragazzi che le ragazze italiane si sono distinti sia nelle prove individuali sia, soprattutto, in quelle di squadra. Domani la fine delle eliminatorie e le finali. Nelle qualificazioni del trap maschile dopo le prime tre serie (75 piattelli) Daniele Flammini è terzo con 69, mentre ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Giovanni Pellielo medaglia di bronzo nel trap maschile! : Ancora una medaglia di bronzo dal Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nella finale del trap maschile Giovanni Pellielo ha centrato il terzo posto, preceduto soltanto dall’iberico Antonio Bailon, medaglia d’oro, e dall’egiziano Ahmed Kamar, medaglia d’argento. A vincere oro e titolo è stato l’iberico Antonio Bailon, con 47/50, davanti all’egiziano Ahmed Kamar, secondo con 46/50. Eliminato in terza ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Giovanni Pellielo è in finale! Eliminato Valerio Grazini : Ancora buone notizie dal Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nelle qualificazioni del trap maschile Giovanni Pellielo ha centrato la finale staccando il sesto ed ultimo punteggio utile per andarsi a giocare le medaglie nel tardo pomeriggio. Fuori invece l’altro azzurro in gara, Valerio Grazini. A vincere le Eliminatorie è stato l’iberico Antonio Bailon, con 121/125, stesso score del croato Giovanni Cernogoraz. Al terzo posto un ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : medaglia di bronzo per Maria Lucia Palmitessa - Jessica Rossi quarta : Il Tiro a volo regala all’Italia la prima medaglia della disciplina ai Giochi del Mediterraneo 2018. Maria Lucia Palmitessa conquista il bronzo nel trap femminile, al termine di una finale combattutissima tra Alessandra Perilli e la spagnola Fatima Galvez che premia allo shoot-off la sammarinese. quarta posizione per Jessica Rossi, dopo il miglior punteggio nelle qualificazioni. Nella prima mattinata vengono sparati gli ultimi 50 piattelli ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa in finale nel trap femminile! : Dopo la buona prestazione di ieri, si confermano su ottimi livelli nelle qualificazioni del trap femminile del Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa, che ottengono l’accesso alla finale a sei, in programma nella tarda mattinata di oggi. Jessica Rossi chiude in testa con 119/125, mentre al terzo posto (dopo lo shoot off) c’è Marialucia Palmitessa a quota 114 come la padrona di casa, ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Giovanni Pellielo e Valerio Grazini in corsa per la finale nel trap maschile : Si chiude al meglio per l’Italia la prima giornata di qualificazioni nel Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nel trap maschile i due azzurri impegnati, Giovanni Pellielo e Valerio Grazini, sono rispettivamente secondo ed ottavo dopo 75 dei 125 piattelli totali. Domani mattina gli ultimi 50 piattelli, poi la finale a sei. Al comando della graduatoria provvisoria c’è il croato Giovanni Cernogoraz con 73/75, poi un gruppo di 4 ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : nelle qualificazioni del trap femminile dominio di Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa : Si chiude al meglio per l’Italia la prima giornata di qualificazioni nel Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nel trap femminile sulle 12 atlete in gara, le due azzurre impegnate, Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa, sono rispettivamente prima e seconda dopo 75 dei 125 piattelli totali. Domani mattina gli ultimi 50 piattelli, poi la finale a sei. Jessica Rossi è in testa con 72/75, mentre al secondo posto c’è Marialucia ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ottimo avvio per le azzurre nel Tiro a volo. Bronzi per Cardin e Parodi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ottimo avvio per le azzurre nel Tiro a volo. Italia in semifinale nell’arco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...