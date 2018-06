TIM COOK ' CONTRO' IPHONE Apple | I clienti lo usano troppo | quando l' ad sparò

TIM COOK : le persone passano troppo tempo attaccate all'iPhone : Dall'altro la dipendenza e l'abuso creati da questi gingilli tecnologici che alla lunga portano ad alienare le persone, spesso immerse in un mondo più digitale che reale . Suscita non poco stupore ...

TIM COOK : le persone stanno troppo tempo su iPhone : Le considerazioni del CEO di Apple dalla conferenza di Fortune a San Francisco: "Penso sia diventato chiaro a tutti che alcuni di noi spendano troppo tempo sui nostri dispositivi"

TIM COOK : la gente sta troppo su iPhone - noi non volevamo questo : Le considerazioni del CEO di Apple: "Noi vogliamo che le persone siano spinte dai loro telefoni a fare cose che non potrebbero fare altrimenti. Ma se passi tutto il tuo tempo sul telefono, vuol dire che stai spendendo troppo tempo al cellulare"

TIM COOK : "La gente passa troppo tempo con l'iPhone - non volevamo questo. Vogliamo aiutarli" : La capacità dell'iPhone di entrare nella vita di tutti i giorni sta andando fin troppo oltre, il giocattolo sta scappando di mano a molti. Il numero uno di Apple, Tim Cook, ha riconosciuto che la gente trascorre troppo tempo sui cellulari prodotti da Apple e che non era questa l'intenzione della sua azienda."Penso sia diventato chiaro a tutti che alcuni di noi spendano troppo tempo sui nostri dispositivi. Abbiamo cercato di riflettere ...

TIM COOK «Apple parla di immigrazione - diritti umani e privacy perché vuole cambiare il mondo» - : «Abbiamo sempre voluto cambiare il mondo e ho capito alcuni anni addietro che non puoi farlo rimanendo in silenzio su argomenti importanti» ha spiegato Cook ai microfoni di Fortune . «Per noi è un ...

TIM COOK perde 43 posizioni - ora è fanalino di coda nella classifica dei CEO - : ... i suoi modi miti, sempre gentile e disponibile con sviluppatori, partner commerciali o semplici fan che incontra nei suoi innumerevoli viaggi in tutto il mondo. Ma la valutazione di Tim Cook nella ...

TIM COOK in Irlanda annuncia l'espansione del Campus Apple di Cork - : Invece in Irlanda, sempre a Dublino, Cook ha visitato gli sviluppatori di Hostelworld sviluppatori dell'app omonima che permette di cercare e trovare hostelli in 170 paesi nel mondo. <blockquote ...

TIM COOK spiega perché Steve Jobs era un CEO diverso da tutti gli altri - : ... tra cui l'i ncontro con il Presidente Donald Trump per discutere dei dazi doganali e di Apple Music, dei risultati e della filosofia di prodotto Apple, problemi sociali, politica e persino la sua ...

TIM COOK vuole limitare l'uso dell'iPhone - per questo presenta mille nuove app : Insomma, Apple ci esorta a dare una regolata alle nostre vite, meno smartphone e più passeggiate in riva al mare, e il fatto che Apple sia il più grande produttore di smartphone del mondo rende l'...

TIM COOK vuole limitare l’uso dell’iPhone - per questo presenta mille nuove app : Roma. Apple tiene molto al perfetto equilibrio dei suoi utenti tra vita reale e vita digitale. Per questo lunedì, durante l’ultima edizione del Wwdc, la conferenza della casa di Cupertino dedicata ai nuovi software, uno degli annunci più importanti ha riguardato Screen Time, una nuova app che consen

TIM COOK - CEO di Apple : “questione privacy completamente fuori controllo” : L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha rilasciato un’intervista alla CNN in cui ha espresso la sua opinione su diversi aspetti che riguardano la tecnologia in generale e altre sui dispositivi della mela morsicata. Ha dichiarato, giustamente, che “le questioni relative alla privacy sono totalmente fuori controllo“. Tim Cook: questione privacy fuori controllo Per il CEO “l’autoregolamentazione è la ...

TIM COOK : "A mio nipote non farei usare i social. Il bisogno compulsivo di controllare è like è diventato un problema" : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, dalla Silicon Valley è iniziata la corsa a prendere le distanza dal'approccio "Facebook" al trattamento dei dati personali dei consumatori. La Apple è stata tra le prime a farlo, attraverso la voce del suo ceo, Tim Cook. Vanity Fair lo ha incontrato nella futuristica sede del quartier generale di Cupertino, in California, e sulle pagine della rivista ha lanciato l'ennesima stoccata al social ...

