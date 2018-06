“Ti ricordo così | col tuo bel sorriso” Antonella Clerici | tanto dolore per quella morte

caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 giugno 2018) “Avevi preparato il pranzo per la comunione di Maelle. Talentuoso, sincero, amabile. Ticosi con il tuo bel sorriso e gentilezza”. Anche, la conduttrice che ha da poco lasciato il timone del programma che ha presentato per ben 18 anni, La prova del cuoco, e che si prepara a trasferirsi al nord per amore e a buttarsi in un’altra avventura televisiva (la ritrovereno a fine ottobre in Portobello, il progetto di remake dell’indimenticato show di Enzo Tortora) ha voluto condividere sul suo profilo Instagram lo strazio per una giovane vita stroncata in un drammatico incidente stradale. Laconosceva Alessandro Narducci, lo chef stellato di 30 anni morto in un incidente sul lungotevere della Vittoria, a Roma, la notte del 21 giugno scorso, insieme alla sua collaboratrice Giulia Puleio. I due, che viaggiavano sulla motocicletta, ...