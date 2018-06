The Walking Dead Our World | il Pokémon Go con gli zombie ha una data di uscita per iOS e

Andrew Lincoln fuori da The Walking Dead 9? Chandler Riggs commenta l’uscita di scena di Rick Grimes : Andrew Lincoln lascerà The Walking Dead 9 negli ultimi episodi della prima parte di stagione? Questa è ormai la domanda che si fanno i fan della serie che non riescono ancora a mandare giù la morte di Carl. Quelli che per tutti sarebbe stato il naturale erede di Rick Grimes è morto proprio nell'ottava stagione per permettere la svolta, la fine della guerra e l'inizio di un periodo di pace e prosperità, e adesso? Presto anche l'unico leader ...

Amazon Studios annuncia Invincible dal creatore di The Walking Dead : L’accordo tra la mente creativa di The Walking Dead e Outcast e gli Amazon Studios comincia a dare i primi frutti: al via la realizzazione di una serie a cartoni animati di Invincible tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Co-prodotta da Cory Walker e da Ryan Ottley sarà realizzata in otto puntate di un’ora l’uno. Big news for Invincible fans!! Congrats to @corenthal & @RyanOttley !! https://t.co/Ua4Zjxom6D — Robert Kirkman ...

The Walking Dead - nella nona stagione ci sarà un salto temporale : La prossima stagione di The Walking Dead si prepara a sconvolgere i fan della serie tv e forse, arrivata alla nona stagione e con l'ottava che è stata la meno vista degli ultimi anni negli Stati Uniti, qualche novità era necessaria.Uno dei cambiamenti principali di The Walking Dead sarà dietro le quinte con Angela Kang che prenderà il ruolo di showrunner dalle mani di Scott M. Gimple che nel frattempo è diventato supervisore dell'interno ...

In The Walking Dead 9 confermato il salto temporale e le donne al comando : sarà l’era di Michonne? : Si continua a girare per The Walking Dead 9 e dopo l'avvistamento di "Shane" sul set della nuova stagione sembra ormai certo il fatto che Rick uscirà di scena nel peggior modo possibile. Al momento non ci sono conferme ufficiali e forse non ci saranno fino alla messa in onda o al prossimo Comic-Con di San Diego 2018 ma nuovi dettagli su The Walking Dead 9 arrivano al panel "The Kick-Ass Women of AMC " e dalla nuova showrunner Angela ...

Overkill's The Walking Dead si mostra in 22 minuti di video gameplay : Polygon ha condiviso un nuovo video che mostra 22 minuti di gameplay tratti dalla demo dell'E3 2018 di Overkill's The Walking Dead.Questo filmato vi permetterà di farvi un'idea su quello che dovete aspettarvi da questo titolo ambientato nell'universo della celebre serie The Walking Dead.Overkill's The Walking Dead è uno sparatutto in prima persona co-op con elementi di azione, gioco di ruolo, survival horror e stealth. Il gioco inviterà i ...

E3 2018 : Overkill's The Walking Dead - prova : Overkill's The Walking Dead è un gioco piuttosto originale che sfrutta la ricca e riconosciuta licenza di Kirkman per creare un gioco cooperativo dalle meccaniche interessanti che, sotto alcuni aspetti, ricorda il compianto Left4Dead.Sviluppato da Overkill Studios, lo sviluppatore di PayDay, e distribuito dall'italianissima 505 Games, Overkill's The Walking Dead cerca di riprendere alcuni elementi cardine di PayDay e li declina all'interno di un ...

Ufficiale l’arrivo di Jon Bernthal in The Walking Dead 9 : allucinazione di un Rick morente? : L'ultimo pensiero di Rick Grimes potrebbe essere proprio dedicato al suo storico amico. Jon Bernthal in The Walking Dead 9 è ormai una certezza e TvLine è pronto a scommettere che l'attore è stato avvistato sul set proprio per le riprese di un suo cameo che dovrebbe andare in scena proprio verso il finale della prima stagione. Questo significa che il ritorno di dell'amato/odiato Shane potrebbe essere legato all'uscita di scena di Rick Grimes. ...

Il finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 4 incorona Morgan nuovo leader : chi morirà? : Anche in Italia è arrivato il momento della messa in onda del finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 4. Lo spin off di The Walking Dead tornerà in onda oggi, 18 giugno, su MTV con l'ultimo episodio della prima parte di stagione ed una morte sconvolgente che incorona Morgan nuovo leader. Questo è quello che attende uno dei protagonisti della serie madre giunto in questa stagione con un crossover che i fan attendevano da sempre? Al ...

The Walking Dead 9 al Comic-Con 2018 in Hall H : il primo trailer e il nuovo cast : I patiti delle serie tv e di The Walking Dead 9 possono finalmente riprendere in mano le loro vite. Il noioso mese di giugno in cui le notizie sono sempre poche e la maggior parte dei cast sono a riposo, sta per finire e presto saremo alle prese con l'affollato mese di luglio. Tra riprese, ritorno sul set e il Comic-Con 2018 di San Diego, gli amanti della serialità americana avranno la loro bella gatta da pelare. Gli occhi dei patiti sono ...

Jon Bernthal avvistato sul set di The Walking Dead : il ritorno di Shane o un saluto agli ex colleghi? : The Walking Dead ha qualcosa da dirci riguardo il ritorno di Shane Walsh? Forse no, ma sicuramente l'avvistamento di Jon Bernthal sul set dei nuovi episodi della serie darà da pensare in merito per i prossimi mesi. L'attore, che nelle prime due stagioni della serie ha interpretato lo storico nemico-amico di Rick Grimes, è stato infatti immortalato vicino al set di Senoia, in Georgia, in compagnia delle ex co-star Norman Reedus e Andrew ...

Il futuro in The Walking Dead 9 tra mulini a vento e torri d’acqua : tutta opera di Georgie? : Continuano a venire a galla nuoi rumors su The Walking Dead 9 e quello che attende i fan il prossimo ottobre quando la serie tornerà finalmente in onda. Nel finale dell'ottava stagione, Rick ha optato per la pace seguendo i consigli e le richieste del figlio Carl in punto di morte. Andando contro i suoi stessi fidatissimi, lo sceriffo ha deciso di salvare la vita a Negan e buttarlo in una cella. Un salto temporale porterà i fan subito ...

E3 2018 : mostrato il sistema di combattimento di The Walking Dead The Final Season al PC Gaming Show : Questa notte all'E3 2018 si è tenuto il PC Gaming Show e, tra i protagonisti della conferenza, si è segnalata la presenza di The Walking Dead The Final Season di Telltale Games.Come riportato da PCGamer, in questa occasione, gli sviluppatori hanno voluto presentare una delle caratteristiche innovative del gioco, ovvero il sitema di combattimento che è stato rinnovato per The Walking Dead The Final Season.Dopo un'introduzione del lead writer ...

OVERKILL’s The Walking Dead : Gameplay - Data di uscita e Beta : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rilasciato il primo Gameplay trailer ufficiale di OVERKILL’s The Walking Dead, l’attesissimo sparatutto in prima persona multiplayer cooperativo sviluppato da OVERKILL – A Starbreeze Studio. OVERKILL si mostra con un Gameplay all’E3 2018 Questo nuovo video rivela la Data di lancio del gioco che è stata fissata per l’8 di novembre in ...

E3 2018 : Overkill's The Walking Dead ha una data di uscita : Durante il PC Gaming Show all'E3 2018, Overkill's The Walking Dead ha ricevuto un trailer che ha, finalmente, svelato la data di uscita del gioco in tutto il mondo. Overkill's The Walking Dead, come saprete, è l'imminente sparatutto in prima persona per quattro giocatori. I giocatori combatteranno e spareranno insieme per sopravvivere all'apocalisse zombie. Il trailer dipinge un'immagine chiaramente desolante e mostra quello che i giocatori ...