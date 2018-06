The Originals 4 tra il ritorno di Davina e quello di Alaric | anticipazioni 4 luglio

The Originals 5 in pausa per un mese : tutte le anticipazioni sugli episodi di luglio : I fan di The Originals 5 faranno bene a mettersi l'anima in pace e a non aspettare episodi in streaming e sottotitoli che non arriveranno mai. Lo spin off di The Vampire Diaries in pausa e resterà in panchina fino al prossimo 11 luglio, quasi un mese visto che l'ultimo episodio è andato in onda il 20 giugno scorso. Il pubblico è già in crisi ma sicuramente il lato positivo c'è ovvero che il finale di stagione e di serie andrà in onda l'1 ...

The Originals 5 verso il finale tra amore e morte : Hope riuscirà a gestire tutto? : Continua ad allungarsi la lista delle morti in The Originals 5 e la stessa Julie Plec ha confermato che ci sarà un morto ad ogni episodio fino alla fine della stagione. Sembra certo che i pezzi da "novanta" saranno conservati per la fine ma i fan tremano al solo pensiero di dover addio a qualcuno dei Mikaelson. Nelle scorse settimane è stato ufficialmente confermato l'ordine di uno spin off dedicato ad Hope nel quale, almeno per il momento, ...

Da Arrow 7 a The Flash 5 allo spin off di The Originals e Riverdale 3 : ufficiali le date delle première di The CW : Da Arrow 7 a The Flash 5, da Legacies, lo spin off di The Vampire Diaries, a Supergirl 4 e Riverdale 3, finalmente le première delle date The CW sono ufficiali e gli amanti delle serie tv americane possono finalmente sentire profumo di autunno. Supernatural farà da traino per All American, per il reboot di Streghe e, alla fine, giovedì 25 ottobre anche per lo spin off di The Vampire Diaries e The Originals, ovvero Legacies. Questo è uno dei ...

The Originals 4 torna su La5 con un nuovo nemico e le pene di Klaus : anticipazioni 20 e 27 giugno : nuovo appuntamento con The Originals 4 che torna in onda oggi, 20 giugno, su La5 con due nuovi episodi e un nuovo nemico da battere. Questa sembra essere la maledizione più grande per i Mikaelson che, dopo essersi ritrovati, dovranno trovare il modo di far durare la pace, ma a quale costo? Dopo l'esordio della scorsa settimana, The Originals 4 entrerà nel vivo della stagione con gli episodi in onda oggi, 20 giugno, e giovedì prossimo, 27. La ...

The Originals 5×08 spezza il cuore di Elijah e regala al pubblico il momento più intenso : Non ci sono davvero parole per descrivere quello che è successo in The Originals 5x08. La fine della serie si avvicina in modo repentino ma con l'episodio andato in onda qualche ora fa negli Usa, il pubblico ha avuto modo di ricordare che, messe da parte magie e leggende, lo spin off di The Vampire Diaries torna ad essere il dramma familiare che tutti amano. Pensieri contorti, vendette e torti, tutto viene messo da parte quando la famiglia ha ...

The Originals 4 al via su La5 con gli episodi inediti : anticipazioni del 13 e 20 giugno : I fan di The Vampire Diaries e The Originals 4 sono già pronti davanti alla tv per una seconda serata a base di vampiri. Mentre il pubblico americano è alle prese con la quinta e ultima stagione, quello italiano vedrà a partire da oggi, 13 giugno, per la prima volta in chiaro, gli episodi della quarta. L'appuntamento con The Originals 4 è fissato per questa sera, a partire dalle 23.00, su La5 con i primi due episodi dal titolo, ...

La5 anticipa la messa in onda di Riverdale da luglio a giugno in coppia con The Originals 4 : Colpo di scena a La5 che proprio ieri ha mandato in onda i nuovi promo delle serie in arrivo confermando Riverdale ma non a luglio, come annunciato in un primo momento, ma a giugno. In particolare, la data prevista (e ormai ufficiale) per la messa in onda dei primi episodi di Riverdale ancora inediti in chiaro, è quella del 13 giugno. La serie The CW andrà in onda al mercoledì sera, in prime time, dalle 21.10 e con un doppio episodio a ...

The Originals 5×09 : una scelta per Freya : The Originals 5×09 trama e promo – Il nono episodio della serie Tv con Joseph Morgan andrà in onda su The CW mercoledì, 20 giugno 2018. “We Have Not Long to Love” segna una svolta per Hope e Freya, anche se sotto punti di vista differenti. La trama di The Originals 5×09 ci anticipa infatti che entrambe dovranno fare i conti con le conseguenze delle loro decisioni. The Originals 50×9 trama e anticipazioni Nel ...

Klaus e Hope insieme in The Originals 5 per un ultimo addio ad Hayley - e la profezia? : Un addio dolce e composto quello di Klaus e la sua Hope ad Hayley. Phoebe Tonkin ha lasciato The Originals 5 uscendo di scena proprio per salvare la sua famiglia, la stessa che adesso vuole trovare un modo per stare insieme e non lasciarsi più. Purtroppo le cose non sono così facili e gli stessi protagonisti lo hanno capito nell'ultimo episodio della serie andato in onda qualche ora fa negli Usa. Elijah sembra rifiutare il suo passato e i ...

Danielle Campbell da The Originals a Tell Me a Story insieme a Kevin Williamson : i dettagli sulla nuova serie : The Originals inizia a "perdere" i suoi pezzi e mentre il suo spin-off, Legacies, prende forma, alcuni dei protagonisti della serie prendono il volo e si regalano nuovi progetti. La prima è Danielle Campbell, l'amata Davina della serie, che ritroverà proprio Kevin Williamson nel thriller psicologico Tell Me a Story in onda su CBS. La serie porta la firma di Kevin Williamson e vedrà la partecipazione di Billy Magnussen e Kim Catrall e cercherà ...

The Originals 5 senza Hayley? Le parole di Phoebe Thonkin dopo il sesto episodio : The Originals 5 è ormai al giro di boa e mentre il finale di stagione e di serie si avvicina a grandi passi, tocca a Phoebe Tonkin dire la sua dopo quello che è successo nel sesto episodio. In realtà nessuno sembra essere sconvolto da quella che potrebbe essere la morte e l'uscita di scena definitiva di Hayley dalla serie soprattutto alla luce degli spoiler che, volenti o nolenti, sono finiti in rete ormai mesi fa. A dire la sua sulla ...

Una morte sconvolgente in The Originals 5 : spoiler confermati e fan furiosi : Alla fine tutto è andato come doveva. Gli spoiler di qualche mese fa hanno trovato conferma proprio nell'episodio di The Originals 5 andato in onda qualche ora fa negli Usa. Il pubblico temeva già il peggio per uno dei personaggi più amati della serie e non ha potuto far altro che prendere atto del fatto che gli spoiler pubblicati per sbaglio qualche mese fa sui social erano completamente veri: Hayley è morta ma solo per salvare la sua ...

Legacies ha una data ufficiale di debutto? Lo spin off di The Originals presto in onda negli Usa : Legacies ha una data ufficiale per la première? I fan sembrano concordare sul fatto che ci sia già una data e che questa sia quella dell'11 ottobre. Al momento non c'è ancora niente di ufficiale da parte di The CW che nei giorni scorsi ha annunciato il suo calendario ma senza spingersi oltre e dare date certe ai fan delle sue serie. Quello che è certo è che, facendo due calcoli, visto che la serie è stata collocata nel giovedì sera proprio in ...

The Originals 5×07 : Alcuni segreti verranno svelati : The Originals 5×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv andrà in onda mercoledì 6 giugno 2018 sulla The CW. La serata evento prevede un doppio appuntamento, con la messa in onda di “God’s Gasting the Water” e l’episodio 5×08. La trama di The Originals 5×07 prevede un grande ritorno a New Orleans di Ivy, che farà alcune importanti rivelazioni. The Originals 5×07 trama della ...