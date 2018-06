The Danish Girl film stasera in tv 27 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: La teoria del tutto e The Danish Girl?? - LavocediConchy : La teoria del tutto e The Danish Girl?? - sofixsofix86 : Questa settimana in tv: The danish girl domani sera, Pride giovedì, Io e lei venerdì, I segreti di Brokeback mountain sabato ?? #film ???? - 80scbx : comunque più leggo the danish girl e più mi ritrovo nei pensieri di Lili ;_; -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Theè ilin tv mercoledì 272018 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:50. Per la regia di Tom Hooper con Eddie Redmayne e Alicia Vikander, la pellicola racconta la storia della prima persona transessuale conosciuta al mondo. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Thein tv: scheda TITOLO ORIGINALE: TheGENERE: Drammatico, Biografico ANNO: 2015 REGIA: Tom Hooper CAST: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard, Sebastian Koch, Ben Whishaw, Matthias Schoenaerts PAESE: Gran Bretagna, USA DURATA: 120 Minuti Thein tv:Siamo nella Danimarca dei primi anni del XX secolo. Einar è un giovane artista affermato ...