: #Thailandia,è lotta per salvare giovani - CyberNewsH24 : #Thailandia,è lotta per salvare giovani - TelevideoRai101 : Thailandia,è lotta per salvare giovani - LuciaAgostini2 : RT @chruggeriTg2: Da 3 giorni è disperata lotta contro il tempo in #Thailandia #ThamLuangKhunnam x salvare squadra di calcio e allenatore,i… -

E' corsa contro il tempo in, dove da sabato 12calciatori, tra gli 11 e i 16 anni, con il proprio allenatore 25enne, sono bloccati in una grotta, mentre fuori continua a piovere Le piogge monsoniche hanno bloccato l' ingresso principale della grotta, una complessa rete sotterranea lunga diversi chilometri.Sul posto esercito e speleologhi, ma per ora dal basso nessuna risposta.Centinaia di soccorritori hanno lavorato per installare le pompe per cercare di abbassare il livello dell' acqua che continua a crescere.(Di mercoledì 27 giugno 2018)