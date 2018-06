Thailandia | è corsa contro il tempo per salvare i ragazzini intrappolati nella grotta

vanityfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Non c’èda perdere. Dodici, dagli 11 ai 16 anni, sono rimasti, insieme al loro allenatore di calcio, 25, in una delle grotte turistiche di Tham Luang, che adesso sono allagate, in alcuni punti, fino a 5 metri. Da sabato sono senza cibo né acqua. Il governatore thailandese della provincia settentrionale di Chiang Rai ha spiegato: «Dobbiamo trovare i bambini entro oggi. Speriamo che siano vivi da qualche parte». È il quinto giorno che sono: da ieri le squadre di soccorso stanno lavorando 24 ore su 24 e non solo fino a quando c’è luce, come all’inizio. Ci sono elicotteri che sorvolano la zona alla ricerca di aperture mentre due droni cercano di rilevare il calore dei corpi e alcuni veicoli sottomarini telecomandati a distanza perlustrano le acque dove i sommozzatori, in difficoltà per via del fango, non riescono ad arrivare. Per fornire ...