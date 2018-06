Thailandia | da 4 giorni si cercano 12 ragazzi intrappolati in una grotta

Paura e angoscia in Thailandia : squadra di calcio giovanile intrappolata in una grotta - da giorni senza cibo [GALLERY] : Un’intera squadra di calcio giovanile è rimasta intrappolata in una grotta in seguito alle pesanti piogge monsoniche che hanno bloccato ogni via d’accesso Diventa di ora in ora sempre più drammatica la situazione per quanto riguarda una squadra di calcio giovanile thailandese, intrappolata in una grotta senza cibo da sabato scorso. AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA Il gruppo di ragazzi, tutti di età compresa tra 11 e 16 anni, insieme ...