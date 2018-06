Thailandia | 12 giovani calciatori intrappolati in una grotta Ultime notizie | senza cibo

Thailandia - è lotta per salvare giovani : 13.41 E' corsa contro il tempo in Thailandia, dove da sabato 12 giovani calciatori, tra gli 11 e i 16 anni, con il proprio allenatore 25enne, sono bloccati in una grotta, mentre fuori continua a piovere Le piogge monsoniche hanno bloccato l' ingresso principale della grotta, una complessa rete sotterranea lunga diversi chilometri.Sul posto esercito e speleologhi, ma per ora dal basso nessuna risposta.Centinaia di soccorritori hanno lavorato ...

Thailandia - fiato sospeso per 12 giovani calciatori intrappolati in una grotta : Angoscia e ansia in Thailandia per il destino di un'intera squadra di ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, dispersi dopo un'incauta escursione in una zona impervia del Paese. Secondo quanto riferiscono i ...

Thailandia : ricerche disperate per i giovani calciatori dispersi nella grotta Le foto : Mobilitata la Marina, ma i forti acquazzoni ostacolano i soccorsi e il livello dell’acqua nella grotta continua a salire. Si teme anche per la mancanza di ossigeno. Il re Vajiralongkorn ha espresso il suo sostegno alle famiglie dei ragazzi

Thailandia : giovani bloccati in grotta - le piogge ostacolano i soccorsi : Le piogge torrenziali ostacolano le operazioni di soccorso del gruppo di ragazzi e del loro allenatore intrappolati all’interno di una grotta in Thailandia ormai da quattro giorni. Secondo la marina militare il livello delle acque è salito di altri 15 cm nella notte. “Ogni secondo può essere fondamentale,” ha dichiarato il governatore della provincia di Chiang Rai in una conferenza stampa davanti alla grotta, precisando che è ...

Paura e angoscia in Thailandia : squadra di calcio giovanile intrappolata in una grotta - da giorni senza cibo [GALLERY] : Un’intera squadra di calcio giovanile è rimasta intrappolata in una grotta in seguito alle pesanti piogge monsoniche che hanno bloccato ogni via d’accesso Diventa di ora in ora sempre più drammatica la situazione per quanto riguarda una squadra di calcio giovanile thailandese, intrappolata in una grotta senza cibo da sabato scorso. AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA Il gruppo di ragazzi, tutti di età compresa tra 11 e 16 anni, insieme ...

Thailandia : 12 giovani calciatori intrappolati in una grotta sommersa dall’acqua : Thailandia: 12 giovani calciatori intrappolati in una grotta sommersa dall’acqua I dodici ragazzi e il loro allenatore sarebbero ancora vivi, sono in corso le delicatissime operazioni di soccorso.Continua a leggere I dodici ragazzi e il loro allenatore sarebbero ancora vivi, sono in corso le delicatissime operazioni di soccorso.Continua a leggere L'articolo Thailandia: 12 giovani calciatori intrappolati in una grotta sommersa dall’acqua proviene ...