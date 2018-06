TG RDN del 27 06 18

TG RDN del 26/06/18 : VENDEVANO INFORMAZIONI, ARRESTATI SEI POLIZIOTTI CORROTTI Un’indagine dei Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma ha portato alla luce una rete di corruzione messa in atto da sette poliziotti, un’addetta alla segreteria di un Procuratore aggiunto di Roma, e il suo compagno. Fulcro del sistema corruttivo era Carlo D’Aguano, noto alla Procura per essere entrato, pur senza conseguenze, ...

TG RDN del 26/06/18 : ROMA, IL NUOVO PRESIDENTE DEL III MUNICIPIO E’ GIOVANNI CAUDO Giovanni Caudo e’ il nuovo presidente del III Municipio di Roma. Il candidato del centrosinistra, nel ballottaggio delle elezioni amministrative di ieri, ha battuto lo sfidante di centrodestra, Francesco Maria Bova, con il 56,7% dei voti. “Questo e’ un bellissimo segnale perché significa che le persone hanno creduto in noi e nel ‘Modello ...

TG RDN del 22/06/18 : STADIO ROMA, GIP: LANZALONE RESTA AI DOMICILIARI Luca Lanzalone resta agli arresti domiciliari. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza del legale del presidente di Acea, coinvolto nell’inchiesta sullo stadio della Roma, ritenendo in sostanza che non siano mutate le esigenze cautelari. Intanto il Tribunale del Riesame si e’ riservato di decidere sulle richieste di scarcerazione presentate dai legali di Gian Luca ...

TG RDN del 21/06/18 : PROCESSO RAGGI, TRE UDIENZE A LUGLIO POI SLITTA A MARZO 2019 Poteva essere un processo ‘flash’, invece bisognerà attendere il nuovo anno per la sentenza di primo grado che vede imputata il sindaco di Roma, Virginia Raggi – oggi assente in aula – accusata di falso per la nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio. L’analisi del numero dei testi e alcune circostanze legate alla loro ...

TG RDN del 20/06/18 : DA REGIONE LAZIO PRIMA LEGGE PER TUTELE A RIDER E GIG ECONOMY Un salario a tempo e non più a cottimo, la tutela contro gli infortuni e la malattia, l’assicurazione obbligatoria. Sono i punti cardine della prima legge in Italia su rider e gig economy – approvata dalla Giunta della Regione Lazio – e presentata oggi dal governatore Nicola Zingaretti e dall’assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino. Presto quindi, non appena ...

TG RDN del 19/06/18 : DROGA E USURA A ROMA, TRA 58 ARRESTI ANCHE BOSS DI MONTESPACCATO C’e’ anche il “boss di Montespaccato”, Franco Gambacurta, tra i 58 arrestati di oggi della maxi-operazione dei Carabinieri di Roma in collaborazione con la Polizia e la Guardia Civil spagnola, che ha sgominato un’associazione per delinquere dedita a una serie di reati tra cui traffico di droga e usura, con l’aggravante delle modalita’ ...

TG RDN del 15/06/18 : STADIO ROMA, RAGGI INCONTRA BALDISSONI: VOGLIAMO PROSEGUIRE Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato questa mattina in Campidoglio il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, per fare il punto sul progetto dello stadio dopo l’inchiesta della Procura di Roma che ha portato all’arresto di nove persone tra cui il costruttore Luca Parnasi, il presidente di Acea, Luca Lanzalone, e i consiglieri regionali Michele Civita ...

TG RDN del 14/06/18 : DOMANI INTERROGATORI SU STADIO ROMA, RAGGI: PARTONO QUERELE Inizieranno domani gli interrogatori di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sui presunti metodi corruttivi utilizzati per la costruzione del nuovo stadio della Roma. L’indagine della Procura di Roma ha portato all’arresto di nove persone tra cui il costruttore Luca Parnasi, il presidente di Acea, Luca Lanzalone, e i consiglieri regionali Michele Civita del Pd e ...

TG RDN del 13/06/18 : STADIO DELLA ROMA: 9 ARRESTI, CI SONO PARNASI E LANZALONE Associazione a delinquere, traffico di influenze, emissione di fatture false, corruzione e illecito finanziamento. Sono i reati contestati dalla Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla costruzione del nuovo stadio della Roma, a Tor di Valle, che ha portato stamani all’iscrizione sul registro degli indagati di 16 persone e all’arresto di nove persone. In ...

TG RDN del 12/06/18 : DROGA, ESTORSIONE E VIOLENZA: 25 ARRESTI IN CLAN ROM A LATINA La Polizia, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha arrestato stamani venticinque persone appartenenti a un clan criminale rom operante nel quartiere Campo Boario di Latina, poiché ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, riciclaggio e reati elettorali. Oltre 250 gli agenti ...

TG RDN dell’11/06/18 : COMUNALI NEL LAZIO: FLOP M5S, BALLOTTAGGI A VITERBO E FIUMICINO Il Movimento Cinque Stelle sconfitto ovunque, salvo a Pomezia. Avanza il centrodestra, che contenderà al centrosinistra, al ballottaggio del prossimo 24 giugno, Viterbo, Fiumicino, Pomezia, Velletri e Santa Marinella. E’ questo l’esito dell’ultima tornata di elezioni comunali nel Lazio (i votanti sono stati il 69,54% degli aventi diritto). A Viterbo si profila la ...

TG RDN del 08/06/18 : ROMA, GUASTO A METRO B: DISAGI E PAURA TRA PASSEGGERI Disagi e paura questa mattina per i passeggeri della linea B della metro. Un guasto tecnico ha causato l’interruzione del servizio tra le fermate Castro Pretorio e Monti Tiburtini e lungo la diramazione B1 fino alla fermata Ionio. Il guasto, dovuto al distaccamento di un cavo di alimentazione aerea finito sui binari, ha causato scintille. Panico tra i passeggeri rimasti bloccati sulla ...

TG RDN del 07/06/18 : RAGGI ATTACCA ZINGARETTI: NON FA INTERESSI ROMA Duro attacco del sindaco di Roma, Virginia Raggi, all’indirizzo del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Sul tema dei trasporti, Raggi si e’ detta “sconcertata” per la scelta del governatore di mettere a gara le ferrovie ex concesse. Quanto ai rifiuti, la sindaca ha detto che “Roma sta soffrendo. Ama sta facendo il massimo trattandone il piu’ ...

TG RDN del 06-06-18 : UCCISO IN STUDIO MEDICO A ROMA, PAZIENTI SOTTO SHOCK Sono sotto shock i pazienti dello studio medico, a Colli Aniene, dove ieri pomeriggio si e’ consumata la tragedia della morte di un sessantottenne, ucciso nella sala d’attesa da un proiettile esploso per errore da una guardia giurata che si trovava li’ per una visita. Davanti alla porta dello studio, al primo piano del caseggiato in viale Palmiro Togliatti 1640, ...