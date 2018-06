Terapie intensive | come combatterne i contraccolpi estetici

vanityfair

: @matteosalvini ti prego Salvini al più presto controlla la sanità a tutti i livelli...soprattutto le terapie intens… - cassiopea4527 : @matteosalvini ti prego Salvini al più presto controlla la sanità a tutti i livelli...soprattutto le terapie intens… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) È possibile pensare alla propria immagine (e prendersene cura) nel bel mezzo di una terapia intensiva? Probabilmente no. Eppure il suggerimento – importante e non frivolo – è proprio quello di continuare a tenere alla propria bellezza. Perché è anche contrastando idovuti all’utilizzo di determinati farmaci che si può combattere la malattia con spirito ancora più agguerrito. Lo sa bene Rita Parente, estetista che da anni – all’interno dell’Università Campus Bio-medico di Roma – tiene lezioni all’interno del corso Beauty Recovery Specialist. Un corso di alta formazione – promosso dall’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica del Campus, diretta dal Prof. Paolo Persichetti, in collaborazione con l’ Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico (FAST) e con il supporto tecnico della Ripar Cosmetici ...