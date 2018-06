Tennis | Qualificazioni Wimbledon 2018 | eliminate tutte le azzurre al secondo turno

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming video e tv : in campo Deborah Chiesa (Tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: continuano i turni di qualificazione, oggi impegnate le donne con tre italiane che vanno a caccia di un'altra vittoria sull'erba di Londra(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming video e tv - orario e italiani in campo (Tennis - 26 giugno) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: si gioca ancora per le qualificazioni del torneo di tennis, tanti italiani in campo dopo un lunedì in cui hanno fatto davvero bene(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 03:00:00 GMT)

Tennis Wimbledon 2018 - le qualificazioni live su Sky Sport. Dal 2/7 sei canali dedicati : L'Italia sarà presente con tredici Tennisti nelle qualificazioni di Wimbledon (diretta esclusiva su Sky Sport), terzo Slam della stagione in programma dal 2 al 15 luglio sull’erba dell’All England Club di Church Road. Il torneo di ammissione al main draw scatterà lunedì 25 giugno. Nove uomini proveranno ad accedere al tabellone ...

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi 26 giugno) : Diretta Wimbledon 2018: info streaming video e tv, parte oggi il torneo di tennis più prestigioso. Per tutta la settimana assisteremo ai tre turni previsti nelle qualificazioni al main draw(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:51:00 GMT)

Tennis - Wimbledon 2018 : tutti gli italiani al via nelle qualificazioni. Sono tredici : Scattano oggi le qualificazioni per il tabellone principale di Wimbledon 2018. I Championships Sono ormai alle porte e saranno tredici gli azzurri al via nel terzo Slam dell’anno. Tra gli uomini Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzo e Matteo Berrettini Sono già presenti nel tabellone principale ed a loro sperano di aggiungersi altri azzurri. Sono tanti i Tennisti italiani (nove) che proveranno a raggiungere i loro ...

Tennis - qualificazioni Roland Garros : dopo Bolelli è il turno della Schiavone : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Segnali positivi dalle qualificazioni del Roland Garros. In quelle maschili successi per Stefano Napolitano, Simone Bolelli e Stefano Travaglia. Napolitano ha ...