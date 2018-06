Tennis | Giochi del Mediterraneo 2018 | italiani avanti tutta | in tre accedono ai quarti in

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : ottavi fatali a Fonio-Berrettini. Avanti Stefanini-Bronzetti : Agrodolce per i colori azzurri la prima giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di doppio maschile si ferma agli ottavi la corsa di Giovanni Fonio e Jacopo Berrettini, mentre Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini avanzano ai quarti, dove domani affronteranno le turche Ipek Oz e Basak Eraydin. Stefanini e Bronzetti hanno superato le slovene Veronika Erjavec e Manca Pis in due set per 6-4 6-3, mentre Berrettini e Fonio hanno ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : molto bene gli azzurri in qualifica. I quattro superano la fase a gironi : Iniziano bene per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i quattro atleti impegnati hanno superato la prima fase a gironi e sono entrati tra i migliori sedici. Domani affronteranno una seconda fase a gironi che designerà gli otto qualificati alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo C Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-0 (11-5, 11-9, 12-10, 11-4) ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : sedicesimi fatali a Giovanni Fonio. Avanti Jacopo Berrettini : Agrodolce per i colori azzurri la prima giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di singolare maschile si ferma ai sedicesimi la corsa di Giovanni Fonio, mentre avanza agli ottavi Jacopo Berrettini, che domani affronterà il vincente della sfida tra il portoghese Goncalo Falcao ed il tunisino Mohamed Aziz Dougaz. Berrettini ha sconfitto in due set lo spagnolo Miguel Angel Semmler Arranz con il punteggio di 6-4 6-3, mentre Fonio ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Jamila Laurenti è la più giovane di tutta la spedizione : Saranno sei gli azzurri del Tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l’Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all’appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov. Ben composto anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra giovane ma di talento : Anche il Tennis farà parte del programma dei Giochi del Mediterraneo, che scatteranno domani a Tarragona, in Spagna. Quattro i tornei previsti, tra singolare e doppio sia maschile che femminile. Mancheranno ovviamente Tennisti di spicco, visto lo scarso appeal della competizione ed il suo particolare inserimento all’interno del calendario, motivo per cui ci attendono partite e tornei davvero incerti. Quattro i giocatori dell’Italia, ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I Giochi del Mediterraneo verranno trasmessi in diretta streaming su Olympic Channel , ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale dell'evento dal 22 giugno all'1 luglio . ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Ci sarà anche il Tennis tra le discipline della manifestazione, con le prove di singolare e doppio sia al maschile che al femminile. Tra i convocati italiani c’è Jacopo Berrettini. Il numero 707 del mondo è un prospetto molto futuribile e spera di ...