Tennis | Cecchinato risponde presente anche sull’erba | supera Istomin ad Eastbourne

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato la spunta al terzo set contro Denis Istomin e passa ai quarti : Debutto convincente sull’erba di Eastbourne per Marco Cecchinato. L’azzurro, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, ha sconfitto Denis Istomin, già giustiziere di Andreas Seppi al primo turno, in rimonta al terzo set, 4-6 6-4 7-5. Un successo importante, perché il match era cominciato in salita, perché si tratta di una prova generale in vista di Wimbledon (dove Marco sarà testa di serie) e perché il torneo inglese ...

Tennis. Wimbledon - Fognini e Cecchinato e teste di serie. E c'è Serena : Oggi la Williams è numero 183 al mondo, una posizione che teoricamente non le garantisce la posizione di testa di serie nei tornei più importanti. A Londra, malgrado ciò, si è vista accordare uno ...

Tennis - Marco Cecchinato è ambizioso : “Punto alla top20 al termine del 2018” : “Sono pronto perché mi sento molto maturato rispetto al passato e la cavalcata parigina mi ha dato ulteriore fiducia e convinzione nei miei mezzi. Ora entro in campo contro chiunque consapevole di poter vincere e di avere le armi, tecniche e non solo, per riuscirci“. Così Marco Cecchinato, intervistato da Tuttosport, si è espresso pensando a quel che sarà nelle prossime settimane. Protagonista di un fantastico Roland Garros, dove ha ...

Tennis – I complimenti di Zverev a Cecchinato : “il suo Roland Garros una grande storia - ma adesso arriva il difficile” : Alexander Zverev, attuale numero 3 del mondo, ha fatto i complimenti a Marco Cecchinato per lo splendido Roland Garros giocato Presente in Italia per un evento di sponsorizzazione, Alexander Zverev ha risposto molto volentieri alle domande della stampa italiana. Impossibile non chiedere al giovane Tennista tedesco un parere su Marco Cecchinato, il Tennista palermitano che ha sorpreso tutti arrivando fino in semifinale nel Roland Garros. Zverev ...

Tennis - Ranking ATP (11 giugno) : Rafael Nadal si conferma in vetta - scalano la classifica Fognini - Cecchinato e Berrettini : L’edizione 2018 del Roland Garros è andata in archivio ed il nome del vincitore è sempre lo stesso: Rafael Nadal. Lo spagnolo conquista il suo 11° successo a Parigi, aggiornando i propri record e confermandosi in vetta al Ranking ATP. Una dimostrazione di forza notevole dello spagnolo, in finale, contro l’austriaco Dominic Thiem. Slam francese che ha sorriso anche Juan Martin Del Potro. La semifinale raggiunta nel Major (ko contro ...

Tennis - ora l’Italia può sognare in Coppa Davis. Cecchinato e Berrettini pronti ad affiancare Fognini. In attesa di Sonego e non solo : Si è chiuso un Roland Garros che resterà nella storia del Tennis maschile italiano. La semifinale raggiunta dopo 40 anni da Marco Cecchinato era un traguardo impensabile ad inizio torneo ed invece il sicliano ha stupito tutti e si è regalato due settimane da sogno. Non c’è stata solo la leggendaria prestazione del palermitano, ma bisogna ricordare anche gli ottavi di finale raggiunti da Fabio Fognini con sconfitta solo al quinto set contro Marin ...

Cecchinato - la sorpresa del Tennis italiano : Con la sua nuova classifica, di numero 27 del mondo dovrà giocare con avversari sempre più forti che sopratutto hanno imparato a conoscerlo. A lui non manca il coraggio. "Continuerò con questa ...

Roland Garros 2018 : il sogno di Marco Cecchinato è finito - ma da domani riparte una nuova vita Tennistica : Il sogno di Marco Cecchinato al Roland Garros è finito. A svegliarlo è stato l’austriaco Dominic Thiem, che ha vinto la semifinale del torneo parigino in tre set, 7-5 7-6(10) 6-1, ponendo fine alla corsa del giocatore italiano, che se l’è giocata più di quanto non dica il punteggio, calando inevitabilmente, di testa prima che di gambe, dopo il tie-break del secondo set. La sconfitta non deve assolutamente rovinare o cambiare la ...

Cecchinato e la dura legge del Tennis : le vittorie non durano niente : I primi dieci giocatori al mondo non sono di un altro pianeta, l'ha capito anche lui mentre provava a stare dietro al ritmo di Thiem e ci riusciva. durante il tie break del secondo set, che ha deciso ...

Tennis : Cecchinato - me la gioco coi big : ROMA, 8 GIU - "Sentire il mio nome scandito dal pubblico del Philippe Chatrier è stato magico. Giocavo contro un top ten ed erano tutti per me. Che belli tutti quegli applausi". Marco Cecchinato non ...

Tennis - Roland Garros : Cecchinato : 'Ho dato tutto - Thiem è stato più bravo' : 'Dopo Nadal, Dominic Thiem è il più forte giocatore al mondo su terra battuta. Sapevo a cosa andavo incontro: è solido alla battuta e quando imprime il 'kick' i suoi servizi diventano imprendibili. ...

Tennis : termina in semifinale la favola di Cecchinato al Roland Garros : Sul campo principale, il 'Philippe Chatrier', il 25enne Tennista palermitano è stato battuto dall'austriaco Dominic Thiem, numero 8 al mondo, per tre set a zero in due ore e 19 minuti di partita: 7-5,...

