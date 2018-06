TEMPTATION ISLAND 2018 Gemma Galgani protagonista? L' aiuto della dama a Ida Platano

Anticipazioni TEMPTATION ISLAND - Gemma non sarà una concorrente : la smentita su 'Chi' : La nuova edizione di Temptation Island 2018 è ormai alle porte e nelle scorse ore è stata annunciata la presenza nel cast della dama torinese Gemma Galgani, tra le protagoniste più amate di Uomini e donne trono over. Una presenza che ha subito 'allarmato' i fan della dama, i quali in un primo momento credevano che la Galgani potesse partecipare in coppia con qualcuno a Temptation Island 2018 ma in realtà non sarà così. A fare chiarezza, infatti, ...

Gemma Galgani : “TEMPTATION Island? Sono andata per confortare Ida” : Gemma Galgani a Temptation Island per supportare Ida del Trono Over Gemma Galgani, la dama più famosa d’Italia e di Uomini e Donne, smentisce categoricamente la sua partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia non avrà, quindi, nel suo fresco cast, l’assoluta nemica dell’opinionista Tina Cipollari. E’, dunque, delusione […] L'articolo Gemma Galgani:“Temptation ...

TEMPTATION ISLAND - data di inizio : ecco quando va in onda la prima puntata : Temptation Island quando inizia? Svelata la data ufficiale di inizio Tra i programmi più amati e attesi di Mediaset merita sicuramente di essere citato Temptation Island. Il reality delle coppie infatti è uno dei più seguiti dai telespettatori della rete i quali, quest’anno, hanno dovuto loro malgrado aspettare più del dovuto per poter seguire la […] L'articolo Temptation Island, data di inizio: ecco quando va in onda la prima ...

Filippo Bisciglia : età - altezza - peso e fidanzata. Chi è il conduttore di TEMPTATION Island : Filippo Bisciglia, nato a Roma nel 1977, è noto al pubblico televisivo italiano per aver partecipato all’ edizione 2006 del Grande Fratello. Dopo aver lavorato come modello e testimonial per diversi brand, il suo nome è tornato agli onori delle cronache grazie alla seguitissima trasmissione Temptation Island, di cui è conduttore. Filippo ha gli occhi verdi e i capelli castani. È nato a Roma il 24 giugno 1977, si è diplomato ...

TEMPTATION ISLAND 2018 : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per Temptation Island 2018. Il reality delle tentazioni è pronto a tornare, a partire da lunedì 9 luglio, in prima serata su Canale 5. A mettersi in gioco sono...

TEMPTATION ISLAND dal 9 luglio in prima serata su Canale 5 : Torna da lunedì 9 luglio in prima serata su Canale 5 Temptation Island, l’unico docu-reality che racconta i rapporti di coppia! È tutto pronto per lasciare la terraferma e farsi trasportare dalle onde sull’isola più calda dell’estate. Anche quest’anno toccherà a Filippo Bisciglia il ruolo di raccontare le storie delle coppie protagoniste. Tra novità e colpi di scena, Temptation Island racconterà il viaggio tra i sentimenti di sei coppie, ...

Ilary Blasi con Wind Summer Festival sostituisce TEMPTATION Island : Temptation Island cambia giorno: al suo posto la Blasi con Wind Summer Festival Giovedì 5 Luglio sarebbe dovuto iniziare la sesta edizione di Temptation Island su Canale 5. Tuttavia qualche giorno fa il blog BubinoBlog.it ha svelato, che Mediaset avrebbe deciso di posticipare la partenza del reality show più piccante della stagione estiva. Per tale ragione il popolare blog televisivo ha subito ipotizzato, che Temptation Island 2018 sarebbe ...

TEMPTATION ISLAND : perchè Gianmarco Onestini è uscito dal programma? : Gianmarco Onestini già fuori da Temptation Island 2018: perchè? Le riprese di Temptation Island stanno ancora procedendo, ma un fatto ha già catturato l’attenzione degli utenti sul web. Uno dei protagonisti più attesi di questa edizione, Gianmarco Onestini, sembrerebbe essere già fuori dal gioco, tanto che è tornato ieri sera in possesso del suo smartphone ed è tornato ovviamente attivo sui social. Il fratello di Luca Onestini ha infatti ...

