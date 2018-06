Telegram down 27 giugno | ancora una volta | torna a funzionare

Telegram down - Non Funziona - Non Invia Messaggi – 27 Giugno 2018 : #TelegramDown: Telegram attualmente Down, non va, è offline in Italia. Impossibile Inviare e ricevere Messaggi Telegram 27 Giugno 2018: cosa è successo? Telegram Down Non Funziona Telegram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Telegram, applicazione offline in diverse aree del mondo Una delle app di Messaggistica più popolari e usate al mondo […]

Telegram down in tutto il mondo - non siete i soli! : In questi mesi Telegram ha avuto saltuariamente numerosi problemi lato server che hanno impedito agli utenti di connettersi ad uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo. Ma, mentre in precedenza gli inconvenienti riguardavano esclusivamente l’Europa, pare che adesso la questione sia ancora più rilevante poichè sarebbe diffusa a livello globale stando alle ultime segnalazioni riportate su Twitter e nei vari portali ...

Telegram down 29 Aprile 2018 : Ecco cosa è successo : #TelegramDown: Con l’hashtag su Twitter ieri si è potuto monitorare il malfunzionamento di diverse ore di Telegram che è durato molto più che le altre volte. Ecco cosa è successo veramente Telegram Down 29 Aprile 2018: cosa è successo? E’ l’incubo di molti ma di recente i Down di Telegram stanno diventando più frequenti. Ieri 29 […]

Telegram down dalle prime ore di questa notte - problemi per gli utenti in tutto il mondo : Telegram down dall'una di questa notte, in varie zone del mondo, ma tutto per un problema ad alcuni server in Europa . Gli utenti sono furiosi su Twitter per l'ennesimo malfunzionamento dell'app di messaggistica istantanea, mentre gli sviluppatori spiegano ...

Telegram : app down per ore - lento ritorno alla normalità : L’app di messaggistica Telegram ha subito uno stop di alcune ore che ha causato disagi in Europa, Russia e Nord Africa: lo ha confermato la stessa società russa, secondo cui i tecnici sono al lavoro per risolvere i problemi causati da una “massiccia interruzione di corrente in Olanda” che ha colpito anche i server del gruppo. Dopo ore, Telegram ha assicurato poco fa che il danno è stato riparato e che gli ingegneri stanno ...

Telegram down da questa notte 29 aprile - di nuovo : ecco perché : L’app di messaggistica istantanea Telegram è down, di nuovo. È passato esattamente un mese dall’ultimo problema di collegamento alla rete che ha coinvolto l’applicazione russa di Pavel Durov. Non è chiaro a cosa siano dovuti questi problemi, per certo si sa che non si possono inviare o ricevere messaggi. In alto compare la scritta “connetto” ma, in realtà, non accade nulla. Telegram down, ancora problemi per ...

Telegram down dalle prime ore di questa notte : «Problema ai server in Europa» : Telegram down dall'una di questa notte, in varie zone del mondo. Gli utenti sono furiosi su Twitter per l'ennesimo malfunzionamento dell'app di messaggistica istantanea. Gli utenti di Telegram, che evidentemente preferiscono questo strumento rispetto a un ...