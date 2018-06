Teatro Opera | Tagliavanti | cultura grande investimento per città

Savona : parte la stagione estiva 2018 "L'amore non muore mai" con il Teatro dell'Opera Giocosa : Venerdì prossimo " 29 giugno 2018 " alla Sala della Sibilla del Priamar di Savona prende il via la stagione estiva 2018 dell'Opera Giocosa di Savona, "L'amore non muore mai". Sarà il soprano Renata ...

BALLETTO/ Manon sulle punte al Teatro dell'Opera di Roma : Dopo 26 anni di assenza, nel 2010, era tornata a Roma un’esemplare Manondi Jules Massenet in co-produzione con l’Opéra di Montecarlo. E' tornata. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:19:00 GMT)OPERA/ Un "dittico insolito" a CagliariLEOPARDI/ "Gobbosnob": tra ricette e sberleffi, il pessimista che godeva della bellezza

I Love You TOSCA. Kinkaleri e la scarnificazione dell'opera - Teatro e Critica : Capitolo conclusivo di una trilogia di spettacoli per bambini e ragazzi tratti dalle opere pucciniane, I Love You TOSCA di Kinkaleri ha debuttato al Teatro Fabbricone di Prato. Recensione. Foto Kinkaleri «Affrontare l'opera, qualcosa che ...

Il Pirata Barbastrisce sbarca al Teatro del Giglio : sabato il nuovo appuntamento di Lucca Junior Opera : Il progetto Lucca Junior nasce per promuovere e sostenere la trasmissione del sapere teatrale e operistico, attraverso spettacoli specificatamente pensati per un pubblico di giovanissimi, nei quali ...

'La classe operaia va in paradiso' a Teatro : Approda in esclusiva regionale al teatro Verdi di Pordenone, giovedì 10 e venerdì 11 maggio , ore 20.45, , la versione teatrale di un capolavoro cinematografico degli anni Settanta, ' La classe ...

Il tir di OperaCamion fa sosta al Teatro Nazionale : in scena Don Giovanni : Viene riproposta, esattamente come era stata pensata dall'ideatore e regista Fabio Cherstich per gli spettacoli itineranti, nella forma di OperaCamion: ridotta ad hoc nella durata, ma completa di ...

Evelina Nazzari “a Teatro rivivo suicidio di mio figlio”/ 26enne Leonardo morto come protagonista dell’opera : Evelina Nazzari a teatro con "Ventiquattro ore della vita di una donna", l'opera nella quale rivive le sofferenze per il suicidio del figlio, morto a soli 26 anni.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:23:00 GMT)