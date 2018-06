Tasse | “buco da 9 | 6 miliardi nella rottamazione delle cartelle” Governo pensa ad

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Nel fisco i numeri non tornano e, certifica la Fondazione nazionale commercialisti, l’evasione dilaga anche tra la categorie più insospettabili. Intanto il ministro Matteo Salvini rilancia l’idea del condonocartelle fino a 100mila euro con l’allargamento anche alle liti fiscali. E il collega Luigi Di Maio allunga i tempi della fattura elettronica per i benzinai posticipando al gennaio 2019 l’entrata in vigore di un provvedimento che rende più trasparenti le transazioni. Nel frattempo la Cprte dei Conti rende noto che l’operazione di “” lanciata dalRenzi è stata più che altro un’occasione per rinviare i pagamenti alle calende greche: nei fatti, su 17,8di introiti attesi ne mancano ancora all’appello ben 9,6. Il risultato è un caos in cui alla fine dovrà mettere ordine il Tesoro e con cui dovranno ...