Tale e Quale 2018 | Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme in giuria

Tale e Quale Show : Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme in giuria : Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme nella giuria di Tale e Quale Show Sono stati presentati poco fa i palinsesti 2018 – 2019 della Rai. E in questa occasione sono stati confermati un po’ tutti i rumor, che sono circolati in questi ultimi mesi. Difatti Caterina Balivo da Rai Due passa a Rai Uno alla conduzione del programma Vieni da me. Altra novità è rappresentata dal grande ritorno di Mara Venier a Domenica In. E a L’Eredità ...

Palinsesti Rai 2018/2019 : la presentazione in diretta. Panariello e Salemme in giuria a Tale e Quale - serata evento e Sanremo per Baglioni : Baglioni Il giorno è arrivato. Stamattina dagli studi di Via Mecenate a Milano, la Rai presenterà i Palinsesti 2018/2019. Il top management al completo, al cospetto di una platea di giornalisti e volti noti, rivelerà ufficialmente cosa riserveranno nei prossimi mesi le reti principali del gruppo e sarà pronto a rispondere alle varie domande. DavideMaggio.it seguirà la conferenza stampa in diretta minuto per minuto per aggiornarvi con tutte le ...

Ciao Darwin Vs Tale e Quale show/ In autunno il venerdì sera tra trash e musica "vip" - chi vincerà? : Ciao Darwin Vs Tale e Quale show, si prospetta un venerdì sera da paura quello del prossimo autunno se Paolo Bonolis dirà di sì al folle scontro con Carlo Conti.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:35:00 GMT)

