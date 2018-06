Taglio dei vitalizi | gli ex deputati minacciano una class action

Taglio dei vitalizi - la Casellati frena : 20.32 La presidente del Senato, Casellati, frena sul Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari ed auspica "soluzioni condivise". "Personalmente ho qualche perplessità sul fatto di poter incidere sui diritti acquisiti".Il Taglio dei vitalizi,spiega, "significa incidere sullo status di persone che magari oggi possono avere anche un'età rilevante e che si trovano improvvisamente ad avere uno stipendio magari inferiore al reddito di cittadinanza". ...

Pronto il Taglio ai vitalizi - risparmi per 40 milioni : "L'era dei privilegi è finita" : Dopo molti annunci, la delibera per il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari approda sul tavolo dell'ufficio di presidenza della Camera. La sforbiciata è pronta. Roberto Fico presenta la delibera per...

Taglio dei vitalizi a 1200 ex parlamentari : proposta alla Camera : La delibera per il Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari giunge sul tavolo dell’ufficio di presidenza della Camera. Il presidente

Verso il Taglio dei vitalizi - arriva la delibera. Luigi Di Maio : “Finita l’era dei privilegi” : arriva la delibera del presidente della Camera Roberto Fico per il taglio dei vitalizi: "Continueremo a lavorare per il superamento definitivo dei privilegi con tre obiettivi: taglio dei costi, trasparenza e partecipazione".Continua a leggere

Cicciolina a Montecitorio/ “Taglio dei vitalizi? Prendo solo 1.700 euro al mese - c'è chi ne prende 50mila” : Cicciolina a Montecitorio: “Taglio dei vitalizi? Prendo solo 1.700 euro al mese, c'è chi ne prende 50mila”. L'ex deputata del Partito Radicale non è preoccupata per il taglio imminente(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Di Maio : «Via quorum da referendum - non comanda chi va al mare. Ora Taglio dei vitalizi subito» : Il leader dei Cinque Stelle ha anche promesso reddito e pensione di cittadinanza al più presto. Questo è il «primo governo senza indagati», ha detto da Marina di Ragusa, in Sicilia, dove si trova per la campagna elettorale delle amministrative...

Governo - Di Maio a Ragusa : “Subito Taglio dei vitalizi - la delibera è pronta. Cambierò i vertici dei miei ministeri” : “Cambierò i vertici dei miei ministeri (Lavoro e Sviluppo economico, ndr). E’ giusto che ci sia lo spoil system perché dopo 5 anni si creano delle incrostazioni. Magari qualcuno in qualche casella del ministero resterà ma il cambiamento parte anche dalla macchina burocratica”. Lo ha detto Luigi Di Maio parlando a Marina di Ragusa, in piazza Malta, in un comizio a sostegno della candidatura di Antonio Tringali a sindaco della città. ...

Governo - Fraccaro (ministro M5s) : “Delibera per Taglio dei vitalizi è già sul tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...

Lazio - dal Taglio dei vitalizi 12 milioni per abbattere le liste d'attesa nelle Asl : L'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità del Lazio finanziato grazie al taglio dei vitalizi. È quanto prevede un subemendamento bipartisan alla legge di Stabilità, in questi giorni in ...

Lazio - il Taglio dei vitalizi agli ex consiglieri finanzierà la sanità : Non è l'abolizione tout court che proponevano i 5 Stelle , col rischio, però, di soccombere davanti ai giudici perché si andavano a eliminare diritti acquisiti, ma una sostanziosa sforbiciata, quella ...