Taglio dei vitalizi a 1200 ex parlamentari | proposta alla Camera

Verso il Taglio dei vitalizi - arriva la delibera. Luigi Di Maio : “Finita l’era dei privilegi” : arriva la delibera del presidente della Camera Roberto Fico per il taglio dei vitalizi: "Continueremo a lavorare per il superamento definitivo dei privilegi con tre obiettivi: taglio dei costi, trasparenza e partecipazione".Continua a leggere

Cicciolina a Montecitorio/ “Taglio dei vitalizi? Prendo solo 1.700 euro al mese - c'è chi ne prende 50mila” : Cicciolina a Montecitorio: “Taglio dei vitalizi? Prendo solo 1.700 euro al mese, c'è chi ne prende 50mila”. L'ex deputata del Partito Radicale non è preoccupata per il taglio imminente(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Di Maio : «Via quorum da referendum - non comanda chi va al mare. Ora Taglio dei vitalizi subito» : Il leader dei Cinque Stelle ha anche promesso reddito e pensione di cittadinanza al più presto. Questo è il «primo governo senza indagati», ha detto da Marina di Ragusa, in Sicilia, dove si trova per la campagna elettorale delle amministrative...

Governo - Di Maio a Ragusa : “Subito Taglio dei vitalizi - la delibera è pronta. Cambierò i vertici dei miei ministeri” : “Cambierò i vertici dei miei ministeri (Lavoro e Sviluppo economico, ndr). E’ giusto che ci sia lo spoil system perché dopo 5 anni si creano delle incrostazioni. Magari qualcuno in qualche casella del ministero resterà ma il cambiamento parte anche dalla macchina burocratica”. Lo ha detto Luigi Di Maio parlando a Marina di Ragusa, in piazza Malta, in un comizio a sostegno della candidatura di Antonio Tringali a sindaco della città. ...

Governo - Fraccaro (ministro M5s) : “Delibera per Taglio dei vitalizi è già sul tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...

Lazio - dal Taglio dei vitalizi 12 milioni per abbattere le liste d'attesa nelle Asl : L'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità del Lazio finanziato grazie al taglio dei vitalizi. È quanto prevede un subemendamento bipartisan alla legge di Stabilità, in questi giorni in ...

Lazio - il Taglio dei vitalizi agli ex consiglieri finanzierà la sanità : Non è l'abolizione tout court che proponevano i 5 Stelle , col rischio, però, di soccombere davanti ai giudici perché si andavano a eliminare diritti acquisiti, ma una sostanziosa sforbiciata, quella ...

Taglio dei platani secolari di Serra S. Bruno. Incursione dell'artista Angelo Ventimiglia : Taglio dei platani secolari di Serra S. Bruno. Incursione dell'artista Angelo Ventimiglia, autore di un'installazione che esalta la tutela dell'ambiente Un fatto di cronaca e la reazione simbolica di un artista che dell'amore verso la propria terra ha fatto la chiave di volta della propria poetica . Il riferimento è all'artista Angelo Ventimiglia , originario di ...

PENSIONI/ Dal 1° gennaio 2019 più alte con la perequazione. I conti M5s sul Taglio dei vitalizi : PENSIONI, saranno più alte dal 1° gennaio 2019. I conti del Movimento 5 Stelle sul taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 maggio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:59:00 GMT)