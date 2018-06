Tagli ai vitalizi | Fico | Risparmi per 40 milioni; Lifeline a Malta | Salvini | Nostro

Taglio ai vitalizi - Salvini : «Finalmente - voglio vedere che ha faccia di bronzo per fare ricorso» : Agenzia Vista, Roma, 27 giugno 2018 'Finalmente. Un provvedimento giusto e ora voglio proprio vedere chi, tra quelli che prendono migliaia di euro al mese, ha la faccia di bronzo per fare ricorso'. ...

Il Taglio ai vitalizi è approdato alla Camera Gli ex parlamentari : pronta la class action : Per il via libera alla Camera si dovrà attendere ancora qualche giorno, mentre al Senato, la pratica è in stand-by perché Elisabetta Casellati sarà in missione all'estero. Il ricalcolo potrebbe portare risparmi di 40 milioni di euro all'anno

Taglio vitalizi - l’Associazione degli ex diffida i membri dell’ufficio presidenza : “Se approvate il testo - vi chiediamo i danni” : Lo avevano detto chiaramente e pubblicamente a dicembre scorso in un incontro con Tito Boeri: “Noi non siamo uguali agli altri”. E partendo da quel presupposto oggi che il loro privilegio viene toccato dopo anni di polemiche, minacciano di chiedere i danni direttamente a chi approverà il provvedimento. Sono gli ex parlamentari che ancora ricevono i vitalizi calcolati su base retributiva e non contributiva come tutti gli altri e che, ...

Taglio vitalizi - l’Associazione degli ex minaccia class action contro Fico : “Chiederemo i danni” : Lo avevano detto a dicembre scorso in un incontro pubblico con Tito Boeri: “Noi non siamo uguali agli altri”. E partendo da quel presupposto oggi che il loro privilegio viene toccato dopo anni di polemiche, minacciano di chiedere i danni direttamente al presidente della Camera Roberto Fico. Sono gli ex parlamentari che ancora ricevono i vitalizi calcolati su base retributiva e non contributiva e che, alla notizia della presentazione ...

Vitalizi - ex deputati in rivolta contro Fico 'Class action per dire no ai Tagli' : ROMA - Il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato durante la riunione dell'ufficio di presidenza di Montecitorio il testo della delibera per il superamento dei Vitalizi degli ex deputati. ...

Vitalizi - gli ex parlamentari contro il Taglio : “Colpisce gli anziani - l’assegno diminuisce da 4725 euro a 677” : Gli ex parlamentari protestano contro il taglio dei Vitalizi disposto dalla delibera presentata stamane all'Ufficio di presidenza della Camera e si scagliano contro il provvedimento: "L'intervento è incostituzionale e i parametrati adottati privi di fondamento giuridico. A G.M che ha 90 anni, viene tagliato dell'86% il Vitalizio, che passa da 4725 euro a 677; per Q.B. il taglio è dell'85%, con uno scivolone da 4725 a 709 euro; analogo taglio per ...

Taglio vitalizi - la provocazione di Clemente Mastella : “Parlamentari si dimezzino lo stipendio subito” : Clemente Mastella è da sempre contrario al Taglio dei vitalizi e la delibera presentata oggi dal presidente della Camera sul tema non gli fa cambiare idea. L'ex ministro ed ex deputato, contattato da Fanpage.it, afferma: "Credo che quando si fanno queste cose bisogna anche farle per se stessi: dimezzamento dello stipendio dei parlamentari da subito", propone provocatoriamente.Continua a leggere

Vitalizi - class action contro Fico Gli ex deputati danno batTaglia Di Maio : "Taglio in tre settimane" : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i Vitalizi agli ex deputati, con la minaccia di un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : oggi arriva delibera su Taglio vitalizi ex-parlamentari : Roma, 27 giu. , askanews, 'oggi all'Ufficio di presidenza della Camera arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari della repubblica, dopo che per sei anni ci era stato detto che ...

Di Maio : Tagliati vitalizi ex parlamentari in 3 settimane : Di Maio: poi passeremo a pensioni d’oro Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e Politiche sociali. “Intanto diamo una bella notizia ai cittadini: oggi in ufficio di presidenza arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari. Dopo sei anni in cui ci hanno detto che non era possibile, in tre settimane lo abbiamo fatto e in due settimane la approviamo, finito questo passeremo alle ...

Vitalizi - Fico : 'Tagli dal 40 al 60% - risparmio di 200 milioni in 5 anni' : 'Oggi è un giorno storico per tutti gli italiani. Dopo anni di battaglie contro i privilegi della politica, finalmente iniziamo l'iter per porre fine a una ingiustizia sociale. Attraverso il taglio dei Vitalizi, annunciato stamani dal presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, in questa ...

Fico pronto per Tagliare i vitalizi : 'sforbiciata' a 1.300 ex deputati : Fico ha dichiarato che i tagli saranno dal 40% al 60% : ' Il taglio ai costi della politica è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo '. Per il via libera alla Camera bisognerà aspettare ancora ...

Vitalizi : D’Incà - Taglio restituisce dignità a politica : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ‘Oltre 200 milioni di euro resteranno nelle casse della Camera dei deputati per ogni legislatura. Soldi di tutti noi contribuenti che non saranno più impiegati per pagare i Vitalizi degli ex parlamentari. Con questo provvedimento, che arriva oggi sul tavolo dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, restituiamo dignità alla politica”. Così in una nota il questore , Federico ...

Ecco il piano per Tagliare i vitalizi degli ex deputati : un risparmio di 40 milioni : Ecco nel dettaglio il ricalcolo degli assegni spettanti ai parlamentari. La sforbiciata dovrebbe riguardare oltre 1200 compensi