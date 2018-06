Svizzera-Costarica 2-2 Mondiali 2018 | pareggio pirotecnico tra mille emozioni Elvetici

oasport

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Al Nizhny Novgorod Stadium termina 2-2 il confronto trae Costa Rica, valido per l’ultimo turno del gruppo E. Unche permette agli svizzeri di staccare il biglietto per gli ottavi di finale da secondi del raggruppamento, alle spalle del Brasile vittorioso contro la Serbia. Sbloccano per primi il risultato glicon Blerim Džemaili al 31′, pareggia Kendall Waston al 56′, rossocrociati nuovamente avanti all’88’ con Josip Drmić ma nel recupero il rigore realizzato da Bryan Ruiz vale il definitivo 2-2. Poco prima il direttore di gara aveva ravvisato un altro penalty per i Ticos che poi la VAR ha smentito. La selezione di Petkovic se la vedrà nel prossimo turno, quindi, contro la Svezia. PRIMO TEMPO – Ipotesi della vigilia confermate eche si schiera con il solito 4-2-3-1: Embolo unica punta, assistito da Shaqiri, Dzemaili ...