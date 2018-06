Svizzera | a giugno netta frenata a 8 | 0 punti per l' indice Zew

Ascolti tv 22 giugno 2018 : i dati di Ora o mai più e Serbia – Svizzera : Ora o mai più, Ascolti tv 22 giugno 2018: ieri sera la terza puntata vista da oltre 3,2 milioni di spettatori Ora o mai più tiene banco nel venerdì sera di Rai1, ma perde Ascolti tv settimana dopo settimana. Dopo il debutto al 25% con quasi 5 milioni di telespettatori medi ed un secondo appuntamento […] L'articolo Ascolti tv 22 giugno 2018: i dati di Ora o mai più e Serbia – Svizzera proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 22 giugno 2018. Serbia-Svizzera 24%; Ora O Mai Più 20.1% : Amadeus Su Rai1 – dalle 20.45 alle 0.31 - Ora o Mai Più ha conquistato 3.272.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.439.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 Thor – The Dark World ha interessato 1.025.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 la partita Serbia-Svizzera ha intrattenuto 4.987.000 spettatori (24%). A seguire Tiki Taka Russia raccoglie .000 ...

PRONOSTICI MONDIALI 2018 / Quote e scommesse : così per Serbia Svizzera. Gironi D-E (22 giugno) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le Quote e le scommesse sulle partite di venerdì 22 giugno. Si chiude la seconda giornata del gruppo D con Nigeria Islanda, in campo il Brasile contro la Costa Rica(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:59:00 GMT)

Stasera in TV Streaming Diretta 22 giugno : Serbia-Svizzera Italia 1 : Approfondimento, sport, intrattenimento, film e fiction nella programmazione per la prima serata, in Diretta tv e Streaming, sulle reti Rai, Mediaset, La7, TV8 e Nove Stasera IN TV GUIDA PROGRAMMI Streaming SERBIA-...

Analisi Auditel : La serata di domenica 17 giugno con il top di Brasile-Svizzera e il pop di Corona a Non è l'Arena : La serata parte con la curva di Canale5 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Brasile-Svizzera valevole per il Campionato mondiale di calcio nettamente al comando fra il 35 ed il 40% di share. Segue la curva blu del Tg1 poco sopra il 20%, mentre tutte le altre linee sono al sotto della soglia del 10%, con la curva rossa del Tg2 che sfiora proprio questo valore. Prime time con la curva del secondo tempo di Brasile-Svizzera al comando ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% - Giletti 9.2%. Balalaika al 12.6% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share e a seguire Balalaika – Dalla Russia col Pallone ha intrattenuto 1.907.000 spettatori con il 12.6% di share. Su ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% - Giletti 9.2% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share. Su Rai2 Scomparsa nel nulla ha catturato l’attenzione di 1.532.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 Ti Presento i ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share. Su Rai2 Scomparsa nel nulla ha catturato l’attenzione di 1.532.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 Ti Presento i ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone vs Brasile-Svizzera vs Non è l’arena | Dati Auditel 17 giugno 2018 : Auditel 17 giugno 2018, bastardi di Pizzofalcone, Brasile vs Svizzera e Non è l’arena. Chi vince la gara Ascolti tv? Come è andata la sfida, secondo gli Ascolti tv di ieri, 17 giugno 2018, fra la replica de I bastardi di Pizzofalcone e la partita dei Mondiali di Calcio che ha visto contrapporsi Brasile e Svizzera? Come è andata, poi, la seconda puntata di Balalaika? Ad inserirsi fra i due contendenti è sicuramente stato anche Massimo ...

Brasile-Svizzera o Corona da Giletti? La tv del 17 giugno : I carioca, che come sempre sono tra i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo, nelle loro fila annoverano campioni come Thiago Silva e Neymar, il capitano. La Svizzera, guidata dall'allenatore ...

Giro di Svizzera 2018 - al via il 9 giugno : tappe - orari e dove vederle in TV : Rimasto per diversi anni in ombra rispetto al Giro del Delfinato [VIDEO], quest’anno il Giro di Svizzera si è ripreso tutto lo splendore della sua gloriosa storia. Forse grazie al percorso fin troppo duro del Delfinato, o forse per lo slittamento di una settimana del Tour per la concomitanza con i Mondiali di calcio, stavolta sono davvero tanti i campioni che hanno preferito correre il Giro di Svizzera che scatta sabato 9 giugno Oltre al solito ...

CLASSIFICA GIRO DI Svizzera 2018 / Richie Porte nuova maglia gialla! (5^ tappa - oggi 13 giugno) : CLASSIFICA GIRO di SVIZZERA 2018: la maglia gialla è sempre sulle spalle di Stefan Kung anche oggi 13 giugno. Vediamo le altre graduatorie alla vigilia della 5^ tappa, da Gstaad a Leukerbad.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:19:00 GMT)

Diretta / Giro di Svizzera 2018 : vittoria di Diego Ulissi! 5^ tappa (oggi 13 giugno) : Diretta Giro di Svizzera 2018: info streaming video e tv della 5^ tappa prevista oggi 13 giugno da Gstaad a Leukerbad. Diego Ulissi vincitore di questa dura frazione.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:07:00 GMT)

DIRETTA / Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv : verso il gran finale! 5^ tappa (oggi 13 giugno) : DIRETTA Giro di Svizzera 2018: info streaming video e tv della 5^ tappa prevista oggi 13 giugno da Gstaad a Leukerbad. Sarà una frazione decisiva per la vittoria del Tour.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:08:00 GMT)