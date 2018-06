Svelato il nuovo Monster 1200 25Â° Anniversario

Gears 5 : Svelato un nuovo personaggio e una variante del Lancer : Gears 5 arriverà solo nel 2019, ma questo non significa che, dopo il debutto dell'E3 2018, non possiamo avere più informazioni di tanto in tanto prima del suo rilascio ufficiale.Come riporta Gamepur, ora abbiamo la fortuna di poter dare una prima occhiata a un nuovo personaggio e alla nuova arma che porta con sé. Le informazioni sono state condivise dall'account Twitter ufficiale del gioco.Il nuovo personaggio è Fahz Chutani, un soldato COG che ...

Ariana Grande ha Svelato la copertina del nuovo album "Sweetener" ed è bellissima : via GIPHY È proprio lì che la cantante di "No Tears Left To Cry" ha deciso di svelare al mondo intero la cover del disco . La copertina raffigura un primo piano di Ariana - ancora dai capelli biondo ...

Ariana Grande ha Svelato la copertina del nuovo album “Sweetener” ed è bellissima : <3 <3 <3 The post Ariana Grande ha svelato la copertina del nuovo album “Sweetener” ed è bellissima appeared first on News Mtv Italia.

Ferarri 488 Pista : Svelato il nuovo e strabiliante equipaggiamento speciale [GALLERY] : la Casa del Cavallino Rampante svela in anteprima la Ferrari 488 Pista dotata dell’allestimento “Piloti Ferrari”, ultima creazione dell’esclusivo programma Tailor Made In occasione della 24 Ore di Le Mans, la Casa del Cavallino Rampante svela in anteprima la Ferrari 488 Pista dotata dell’allestimento “Piloti Ferrari”, ultima creazione dell’esclusivo programma Tailor Made; la speciale personalizzazione creata da Ferrari per ringraziare i suoi ...

Caterina Balivo - Svelato il nuovo show. Bianca Guaccero a Detto Fatto : Dopo l’addio di Antonella Clerici e Anna Moroni a La Prova del Cuoco, anche Caterina Balivo si appresta a lasciare Detto Fatto. La prossima stagione la vedrà al timone di una nuova trasmissione su Rai 1. In queste ore il sito Tvblog ha svelato in anteprima alcuni importanti dettagli. Il nome dello show che condurrà la Balivo è Vieni da me, un titolo significativo che riecheggia la famosa canzone delle Vibrazioni ed è una sorta ...

E3 2018 : Forza Horizon 4 Svelato con un nuovo trailer : Alla conferenza E3 2018 c'è stato spazio anche per l'atteso Forza Horizon 4, che si è mostrato in un nuovo trailer.Da quanto emerso dalla conferenza, il gioco proporrà un open world con stagione, meteo e tempo del giorno dinamici ma sincronizzati nella community. Dal punto di vista tecnico, Forza Horizon 4 girerà a 60fps fissi su Xbox One X.Read more…

Bmw X5 - Svelato il nuovo modello. Ancora più sportivo e high-tech – FOTO : Ormai è arrivata alla sua quarta generazione la BMW X5: il nuovo modello è stato svelato poche ore fa e arriverà in concessionaria e a listino nel mese di novembre. Progettata per fare concorrenza a modelli come Audi Q7 e Mercedes GLE, la X5 sarà fabbricata nello stabilimento americano di Spartanburg. Le dimensioni rimangono “importanti”: l’auto è lunga 4,92 metri e larga 2 e, per la prima volta, sarà disponibile anche in ...

Dua Lipa ha Svelato qualche anticipazione sul suo nuovo album : Ecco come "suonerà" The post Dua Lipa ha svelato qualche anticipazione sul suo nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

In Fortnite Salva il Mondo sta per arrivare un nuovo Eroe Mitico e un messaggio nel gioco ne avrebbe Svelato l'identità : Anche Fortnite Salva il Mondo sta per ricevere interessanti contenuti che arricchiranno l'esperienza di gioco offerta da Epic Games. Nello specifico, come segnalano i colleghi di VG247, sta per arrivare un nuovo Eroe Mitico con l'aggiornamento 4.3 che, come saprete, è stato rimandato.L'update, oltre a introdurre le Sfide della Settimana 5 il 31 maggio, aggiungerà un Eroe che, un messaggio interno al gioco, ne avrebbe svelato l'identità. A quanto ...

Il nuovo Battlefied sarà Svelato tra pochi giorni? : Nel corso dell'ultimo report finanziario di EA si è parlato del nuovo Battlefield e di come il prossimo sparatutto sarà un gioco profondo e completo, con una campagna single player ufficialmente confermata.Ma quando potremo dare uno sguardo al nuovo episodio della serie? Secondo un easter egg di Battlefield 1, abbastanza presto, ovvero il prossimo 23 maggio.Stando a quanto riportato da Dualshockers, un easter egg presente nella mappa Fort Faux ...

Un nuovo smartwatch LG con Wear OS Svelato dalla FCC : Riceve la certificazione dall'ente statunitense noto come FCC un nuovo smartwatch di LG. Noto come LM-W315 il nuovo dispositivo risulta avere a bordo il sistema operativo di Google dedicato agli indossabili Wear OS e il fatto che se ne parli a poche ore dal Google I/O 2018 fa un po' pensare a eventuali affinità con l'atteso evento di BIG G. L'articolo Un nuovo smartwatch LG con Wear OS svelato dalla FCC proviene da TuttoAndroid.