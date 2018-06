Superamento dei vitalizi | presentato il testo | Vitalizio minimo da 980 euro

blogo

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roberto Fico, come anticipato ieri, ha illustrato oggi ildella delibera per ildeidegli ex deputati durante la riunione dell'ufficio di presidenza di Montecitorio.La proposta del Presidente della Camera, così come è stata illustrata stamattina, prevede undi 980al mese per i deputati che hanno fatto una sola legislatura, che andrà quindi moltiplicato a seconda di quanto legislature ha fatto ciascun ex deputato.Per gli ex deputati che, alla luce delle nuove disposizioni, si vedranno decurtare ilo per più del 50% rispetto alla cifra attuale, ilsarà comunque di 1.470.Conti alla mano, la mossa proposta dal Presidente della Camera farà risparmiare circa 40 milioni diall'anno. Ad oggi sono 1.405 ierogati dallo Stato agli ex deputati della Camera dei Deputati e di questi ben 1.338 saranno ...