SUPER BOMBERMAN R | Tutte le novità dell’aggiornamento 2 1

SUPER BOMBERMAN R arriva su Xbox One - PC e PS4 : Konami Digital Entertainment ha annunciato che SUPER BOMBERMAN R sarà disponibile in Europa giovedì 14 giugno per console PlayStation 4 e Xbox One, e arriverà per piattaforma PC (via Steam) domani, mercoledì 13 giugno. SUPER BOMBERMAN R arriva questa settimana su Xbox One, PC e PS4 Per l’occasione KONAMI ha rivelato la presenza di nuovo personaggio che si aggiungerà al roster di BOMBERMAN: Xavier Woods ...