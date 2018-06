Sui vitalizi voto entro luglio Fico | ' Primo passo contro i privilegi'

Fico - mossa Sui vitalizi : tagli fino all’82 - 8% e stop per i condannati : Via all’iter della riforma: assegni da 4 mila euro ridotti a 700. Il provvedimento a firma 5 Stelle dovrebbe far risparmiare 18 milioni di euro

Camera - domani la delibera Sui vitalizi : 16.31 "domani alle 8,30 ho convocato l'ufficio di presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi". Lo ha annunciato il presidente della Camera, Roberto Fico, su Twitter, confermando così le intenzioni sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari.

Toninelli a Casellati : "Dov'è l'istruttoria Sui vitalizi?" : Il Movimento 5 Stelle è pronto al tornare al voto dopo la chiusura dei "2 forni", ma non ha perso di vista una delle sue battaglie principali: quella contro i vitalizi. Oggi Danilo Toninelli, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle, ha inviato una lettera alla Presidente Alberti Casellati per chiederle lumi sull'istruttoria sui vitalizi: "Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio ...

“Dov’è l’istruttoria Sui vitalizi?” - M5S scrive a Casellati : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio dei Questori della Camera dei deputati, che ha completato l’istruttoria per la revisione dei vitalizi, compresi i trattamenti di reversibilità, e in relazione al suo dichiarato impegno in favore di un percorso parallelo e coordinato tra i due rami del Parlamento, le scrivo per chiederle lumi ...

RIFORMA PENSIONI/ M5s in difficoltà Sui vitalizi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Movimento 5 Stelle in difficoltà sui vitalizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 maggio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:27:00 GMT)

L’annuncio M5s : “Presentata istruttoria Sui vitalizi - primo passo verso la loro abolizione” : Il MoVimento 5 Stelle e il questore anziano della Camera, Riccardo Fraccaro, annunciano che è partita l'istruttoria sui vitalizi, presentata dai rappresentanti del M5s: "È il primo passo per la cancellazione dei vitalizi, si prevede un risparmio di ben 18,7 milioni di euro l’anno".Continua a leggere

Video choc - intervistato Sui vitalizi l’ex ministro Landolfi prende a sberle il giornalista di La7 : “Faccia di cazzo” : È avvenuta ieri in pieno centro a Roma l’agressione da parte dell’ex ministro Mario Landolfi (FdI) ai danni di Danilo Lupo, inviato di La7 per Non è l’arena di Massimo Gieltti, che stava realizzando interviste sul tema dei vitalizi ai politici. L’inviato di Non è l’arena stava chiedendo un parere a Mario Landolfi che si mostra sin da subito visibilmente contrariato. L’ex ministro iniziava ad alzare i toni ...

VITALIZI E PENSIONI/ La confusione di Boeri Sui privilegi dei parlamentari : Tito Boeri è tornato ad attaccare i VITALIZI dei parlamentari, evidenziando che godono anche di un altro privilegio, relativo agli oneri figurativi. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ Così la politica ha messo in stand-by il lavoro, di G. FavaDISOCCUPAZIONE/ Così le Agenzie per il lavoro possono combattere il precariato, di D. Zanda