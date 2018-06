Sui rider e la gig economy la nuova soluzione del governo è una legge vecchia

Zingaretti - inviata a Di Maio la legge del Lazio Sui rider : ... ma intanto se arriveremo a termine, approvando in Consiglio la legge, mi auguro con la concertazione e l'ascolto di tutti, allora si sarà fatto un buon lavoro per la nostra economia regionale e per ...

Compromessi first. Sui rider il cambiamento può attendere : Roma. Dopo un primo confronto con i rappresentanti delle aziende di food delivery, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha deciso di mettere da parte il "decreto dignità" per riformare le regole delle ...

Cosa ci possiamo aspettare dal tavolo di Di Maio Sui riders : Niente più nuove leggi, per il momento, a tutela dei riders. E, soprattutto, sfuma la richiesta di trasformare i contratti di lavoro delle piattaforme online da autonomi a subordinati. Dopo l'incontro di ieri tra il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e le aziende di food delivery, lo scenario che si

Di Maio - ’dietrofront’ Sui Rider/ Il Ministro : "Salario minimo e tutele previdenziali punto fermo" : Foodora contro Di Maio e il decreto dignità Rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Di Maio Sui riders : "Occorre intervenire subito" : Aggiornamento ore 18:10 - Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio poco fa ha pubblicato un lungo post su Facebook per spiegare ai suoi follower come è andato l'incontro che ha avuto oggi con i rappresentati delle grandi aziende digitali che si occupano della consegna di cibo a domicilio ordinato tramite apposite app. Di Maio ha scritto:"Oggi ho incontrato i rappresentanti di alcune aziende digitali che si occupano ...

Di Maio cerca la svolta Sui rider : nuove norme dopo il confronto : Un tavolo tra i rappresentanti dei rider , i fattorini che in bici fanno le consegne a domicilio, e delle aziende digitali con l'obiettivo di arrivare al 'primo contratto nazionale della gig economy'. ...

DI MAIO - ’DIETROFRONT’ Sui RIDER/ Foodora e Deliveroo aprono a Decreto Dignità : “tavolo per maggiori tutele” : Foodora contro Di MAIO e il Decreto Dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Di Maio : Sui diritti dei riders giusto il confronto - ma non si accettano ricatti : “Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali. Oggi il managing director di Foodora Italia ha criticato alcuni punti della bozza del Decreto Dignità che riguarda proprio i riders. È giusto che su questo tema ci si confronti pubblicamente e infatti dopo aver inco...

Foodora : "Via dall'Italia con il decreto Sui rider". Di Maio : "No ai ricatti" : "Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l"Italia".La minaccia - tutt'altro che velata - arriva da Gianluca Cocco, ad di Foodora Italia che in un'intervista al Corriere attacca la decisione del ministro di affrontare il tema dei fattorini dell'app (e ...

Di Maio - confronto Sui rider ma non accetto ricatti : "Ho tutta la volontà di favorire la crescita di nuove attività legate alla gig economy e nessuno vuole demonizzarle". Ma "ho il dovere di tutelare" i riders che "oggi sono il simbolo di una ...

Di Maio - Sui rider non accetto ricatti : ANSA, - ROMA, 17 GIU - "Ho tutta la volontà di favorire la crescita di nuove attività legate alla gig economy e nessuno vuole demonizzarle". Ma "ho il dovere di tutelare" i riders che "oggi sono il ...

[La polemica] L'operaio che si Suicida e i riders di Foodora sotto minaccia. Come è brutto il nuovo lavoro che avanza : Oggi vanno messe in relazione due brutte notizie. Il suicidio di un lavoratore a Gorizia e l'annuncio del gruppo Foodora, quello dei riders fattorini, che da Milano minaccia di chiudere la sua filiale ...

Di Maio incontra i riders di Bologna : “Abbiamo già una carta di accordo Sui diritti” : La battaglia dei "riders" per veder riconosciuti i propri diritti parte da Bologna, dove è stata siglata una carta di accordo, e porta fino a Roma dove c'è stato un incontro con il neo ministro del lavoro Di Maio che ha voluto incontrare i corrieri in bici come primo atto del suo incarico.Continua a leggere