Sudan | revocata la pena di morte per sposa bambina che uccise il marito-stupratore

(Di mercoledì 27 giugno 2018) A 13 anni i genitori l’avevano data ina un suo cugino di secondo grado, che aveva il doppio dei suoi anni. E a fronte dell’ennesimo tentativo di stupro lo aveva accoltellato, uccidendolo. Noura Hussein, che era stata condannata ain, non sarà impiccata ma dovrà comunque scontare una condanna a cinque anni di carcere. La notizia della commutazione dellaarriva da Antonella Napoli, presidente di Italians for Darfur, organizzazione che ha raccolto un milione e 400 mila firme in calce ad un appello per salvare la giovane. “L’avvocato Ishag Ahmed Abdulaziz – ha detto – ci ha comunicato che l’appello per Noura Hussein è stato parzialmente accolto, con l’annullamento della condanna aemessa in primo grado. Siamo felici che la sua vita sia salva – prosegue la presidente di Italians for Darfur -, ci siamo battuti per questo ...